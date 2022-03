En 2022, les entreprises vont miser sur le cloud hybride ouvert

mars 2022 par Par Jean-Christophe Morisseau, Country Manager Red Hat France

La technologie et le numérique se déploient à grande vitesse : le contexte incertain des derniers mois a prouvé l’importance de l’adaptabilité, et les entreprises se sont plus que jamais concentrées sur l’agilité opérationnelle. En ce début d’année 2022, les responsables informatiques peuvent accélérer leurs initiatives de transformation numérique en adoptant des stratégies hybrides open source, tout en faisant face à de nombreux défis, à commencer par une pénurie de talents.

Place à l’open source d’entreprise

L’open source est un moteur d’innovation dans le secteur des logiciels et une technologie d’entreprise désormais incontournable. Selon un récent rapport, 90% des responsables informatiques utilisent des solutions open source pour moderniser leurs infrastructures informatiques, développer des applications ou encore mener leurs projets de transformation numérique. Par ailleurs, les entreprises voient en l’open source d’entreprise un moyen de bénéficier de logiciels extrêmement performants et pérennes, qu’ils peuvent déployer en toute sécurité dans leur entreprise. Les entreprises s’appuyant sur l’open source bénéficient d’une solution entièrement accessible et sans risque d’obsolescence, grâce aux communautés de développeurs.

Gartner prévoit que d’ici 2022, plus de 75 % des organisations mondiales exécuteront des applications conteneurisées en production, contre moins de 30 % en 2020. Néanmoins, ces environnements étant complexes à mettre en place et nécessitant des connaissances spécifiques, les entreprises devront s’aider d’experts spécialisés dans l’intégration de solutions open source ou encore d’éditeurs de solutions open source d’entreprise. Leur expertise permettra aux entreprises de mieux gérer et automatiser des environnements complexes, tout en bénéficiant de solutions open source entièrement personnalisables et modulaires, adaptées parfaitement à leurs besoins.

La sécurité : un paramètre toujours important

Dans la course à l’efficacité, les entreprises ont tendance à transformer leur infrastructure informatique en un patchwork de systèmes issus de fournisseurs différents, répondant à chaque type de besoin, ce qui fragilise la sécurité des informations. La multiplication des solutions donne aux pirates davantage de points d’entrée potentiels à partir desquels lancer une attaque. En témoigne la récente faille “log4shell”, signalée en décembre 2021 par l’éditeur Apache et présente dans de nombreux systèmes d’information. Par ailleurs, le recours à des intégrations plus poussées entre les systèmes pour optimiser les performances et la productivité peut permettre à une attaque de se propager plus rapidement.

La sécurité devrait rester, en 2022, l’une des principales priorités en matière d’investissement informatique pour 46% des entreprises. Afin d’instaurer une culture de sécurité viable et pérenne, les entreprises devront opérer des changements au sein même de leurs équipes et faire en sorte que chaque employé soit investi de la responsabilité de la cybersécurité. De même que la sécurité se développe grâce au mouvement DevSecOps, les ressources de sécurité ne devront pas se limiter au département informatique mais pourront être intégrées dans d’autres domaines, afin de développer la compréhension des questions de sécurité à l’échelle de l’entreprise, mais aussi d’encourager la collaboration croisée et la possibilité d’intégrer la sécurité dans les processus, les produits et les services dès le départ. Face à l’intensification des menaces de cybersécurité, l’ANSSI propose d’ailleurs à l’attention des entreprises trois guides afin d’appréhender pas à pas la gestion de crise cyber et ainsi faciliter la prise de décision.

La prédominance du cloud hybride

94 % des entreprises dans le monde considèrent que le cloud joue un rôle essentiel pour répondre à leurs besoins immédiats, et 70% utilisent déjà ou bénéficient d’une version pilote de cloud hybride. La tendance à moderniser les infrastructures sur site pour se tourner vers les différentes options du cloud - en particulier l’hybride - devrait donc se poursuivre au cours des prochaines années. Pour faire face aux défis actuels, les entreprises tentent de trouver un équilibre entre vitesse, efficacité et mise à l’échelle des technologies cloud-natives. Une stratégie de cloud hybride combine le meilleur des deux mondes : le cloud public et l’infrastructure informatique existante qui peut, ou pas, évoluer vers une architecture de type cloud (on-premise).

Les entreprises doivent tenir compte de la capacité et de la productivité des développeurs, en leur permettant de créer et de déployer des applications sur un cloud hybride. Les besoins d’une application peuvent changer, passant d’un environnement sur site aujourd’hui à un cloud public demain. Dans cette optique, les outils d’orchestration des charges de travail et d’automatisation des opérations quotidiennes sont essentiels pour tirer pleinement parti d’un cloud hybride. Une stratégie de cloud hybride consiste à reconnaître que l’informatique moderne et les diverses charges de travail nécessitent les avantages aussi bien de datacenters sur site que du cloud public.

Les entreprises valorisent aujourd’hui l’agilité, pour s’adapter et déplacer les charges de travail, en créer de nouvelles, quitter ou entrer dans de nouveaux clouds. Pour conserver leur agilité, elles ne peuvent tout simplement pas mettre "tous leurs œufs dans le même panier" avec une stratégie basée uniquement sur un cloud public.

Intégrer les talents et l’hybridation du travail

La réussite d’une entreprise repose sur sa capacité à surmonter les barrières relatives aux trois éléments qui composent la dynamique de transformation numérique, à savoir les technologies, les processus et les personnes. Cette année, l’absence de compétences ou la pénurie de talents (constatée par 26 % des entreprises) arrive en première place sur la liste des obstacles qui empêchent les entreprises de réussir leur transformation. Le marché de l’informatique en France fait face à une vraie problématique de compétences – les talents manquent, ils se font rares et chers.

Pourtant, le numérique sera en croissance en 2022. Après la pandémie, les projets reprendront, notamment au niveau de l’adaptation des méthodes de travail, menant à des discussions de fond pour intégrer le télétravail comme nouvelle donne de la relation employeur-employé. Les dirigeants d’entreprise devront intégrer cette notion de télétravail, ainsi que les moyens d’attirer, et surtout de retenir et motiver, leurs employés.

La transformation numérique imprègne tous les secteurs : elle est l’accumulation progressive de nouvelles approches des personnes, des processus et des technologies pour créer de meilleurs modèles de croissance. Combler les lacunes en matière de talents, accélérer le développement d’applications critiques et mettre en place une plateforme hybride font partie intégrante d’une stratégie de transformation numérique efficace. En 2022, l’accent sera mis sur l’open source, la sécurité, le cloud hybride, et les collaborateurs.