Emotet : le retour d’une grande menace

novembre 2021 par Florent Embarek, Regional Sales Director Southern & Eastern Europe SPARK chez BlackBerry

Cependant, aujourd’hui, Emotet renaît de ses cendres.

Florent Embarek, Regional Sales Director Southern & Eastern Europe chez BlackBerry explique que :

« Se défendre contre Emotet nécessite une approche globale. Il se propage à l’aide d’emails de phishing, d’un réseau authentifié et d’un accès sans fil compromis. Le seul moyen de se prémunir contre ce type d’attaques est de procéder à des contrôles. En évitant par exemple d’utiliser les configurations d’installation par défaut pour tout ce qui inclut les répertoires par défaut de Windows, la segmentation physique du réseau, les ports personnalisés quand cela est possible ou encore l’authentification multifactorielle ou basée sur l’identité. En sachant que tout ce qui se trouve sur le système ou le réseau peut être compromis, les modifications physiques seront plus efficaces. Enfin, un plan de triage doit être mis en place et exploité. Il faut se préparer méticuleusement pour pouvoir arrêter l’inarrêtable. Vous pouvez gagner la partie, à condition d’être attentif et de faire preuve de dextérité. Si vous comptez sur la seule chance pour y parvenir, vous risquez de ne pas terminer le jeu. »