Elise Delsol prend la direction de la relation grands comptes de Snowflake en France

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

Elise Delsol a pour mission de constituer une équipe d’Account Executives (Responsables de Comptes) pour accompagner les clients de Snowflake dans leur transformation digitale autour des données. Son but sera d’accélérer l’adoption de Snowflake et d’aider les entreprises françaises à maximiser la valeur de leurs données grâce au Data Cloud de Snowflake et à son écosystème global sécurisé de partage et de collaboration autour des données.

Elle reportera directement à Édouard Beaucourt, Country Manager France de Snowflake en France et viendra renforcer les équipes déjà en place, dirigées par Ivan Smets et François Volpoet.

Avant de rejoindre Snowflake, Élise Delsol occupait depuis un an le poste de Regional Vice-President en charge des comptes entreprises chez Tableau Software. Elle avait rejoint Tableau en 2019 en tant que Partner Sales & Development Director Europe du Sud. Elise Delsol a également travaillé 13 ans chez Microsoft à différents postes de direction commerciale et de développement. Elle a par ailleurs été VP of Sales de Simplified pendant 2 ans. Agée de 42 ans, Élise Delsol est diplômée de l’EM Lyon.