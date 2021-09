Éléna Poincet, TEHTRIS : l’hyper automatisation est au service de votre protection

septembre 2021 par Marc Jacob

Lors de l’édition 2021 des Assises de la Sécurité, TEHTRIS présentera sa technologie TEHTRIS Open XDR Platform hyper automatisée, qui détecte et neutralise sans action humaine et en temps réel les cyberattaques, ransomwares et comportements malveillants. En parallèle, cette société française dévoilera l’ensemble de ses solutions EDR EPP MTD SIEM , Deceptive Response (Honeypots) ou encore le pack UES (Unified Endpoint Security), ainsi que sa nouvelle Marketplace TEHTRIS ÉCOSYSTEM. Par ailleurs, TEHTRIS animera la Keynote cette année aux Assises de la Cybersécurité, intitulée « Cybersécurité, Regards croisés : quand la réalité a dépassé la fiction » Pour Éléna Poincet, fondatrice de TEHTRIS, l’hyper automatisation est au service de la protection des entreprises.

Global Security Mag : Qu’allez-vous présenter à l’occasion des Assises de la Sécurité ?

Éléna Poincet : Nous présenterons notre technologie TEHTRIS Open XDR Platform hyper automatisée, qui détecte et neutralise sans action humaine et en temps réel les cyberattaques, ransomwares et comportements malveillants. En parallèle, nous présentons l’ensemble de nos produits EDR EPP MTD SIEM, Deceptive Response (Honeypots) ou encore le pack UES (Unified Endpoint Security) ainsi que notre nouvelle Marketplace TEHTRIS ÉCOSYSTEM. Celle-ci permet de découvrir et tester un éventail de solutions pour protéger votre parc informatique sur tous les fronts. En quelques clics, vous pouvez désormais profiter avantageusement des co-innovations les plus performantes du marché, le tout boosté par la TEHTRIS Open XDR Platform. Vous visualisez vos alertes de sécurité sur une unique plateforme grâce à l’intégration de solutions de confiance. C’est un gain de temps et d’efficience mais surtout la liberté de choix ! Vous pouvez personnaliser et optimiser votre niveau sécurité au plus proche des contraintes et besoins de votre environnement. De nombreuses catégories de solutions présentées au sein de l’Ecosystem : App Security, Analytics, Email Protection, Mobile protection, Network, Threat Intelligence & Threat Detection…

GS Mag : Quel sera le thème de votre conférence cette année ?

Éléna Poincet : Nous avons le plaisir de faire la Keynote cette année aux Assises de la Cybersécurité. Intitulée « Cybersécurité, Regards croisés : quand la réalité a dépassé la fiction », elle se déroulera le 13 Octobre à 18h00. Elle reviendra sur 2020/2021 en proposant de prendre à la fois du recul et d’aborder une démarche prospective sur les deux années folles écoulées. Il s’agira d’un échange entre Laurent Oudot (CEO de Tehtris) et Arnaud Coustillière, Président du Pôle Excellence Cyber - Conseiller du président de France Cyber Maritime autour des contours de la CyberGuerre désormais officiellement déclarée. La réalité a toujours dépassé la fiction, mais en 2020 et 2021, cela a été au-delà de l’inédit. États piratés, organisations pillées, hôpitaux à l’arrêt, le phénomène est plus profond et massif que jamais. La Cybersécurité est enfin devenu un enjeu de société, ce dont nous nous réjouissons, mais cela mérite une interrogation franche sur les contours du cybermonde qui se dessine. Le constat est simple : il y a une asymétrie entre les outils de Défense et les outils d’attaques au sein de l’espace cyber, et de ce constat nous vous emmèneront jusqu’aux attaques majeures de ces derniers mois dont le plus gros Hold Up Mondial inter étatique, plus connu sous le nom de l’éditeur initialement touché SOLARWINDS, et ses millions de endpoints touchés, et la campagne d’espionnage internationale réalisée par le biais du logiciel Pegasus.

GS Mag : Quelles sont les principales menaces que vous avez pu identifier en 2021 ?

Éléna Poincet : Comme l’ensemble de l’écosystème cyber, nous avons constaté la forte croissance de l’activité des rançongiciels (ou Ransomwares) sur lesquels l’activité cybercriminelle s’est concentrée. En parallèle, nous assistons au grand retour, ou plutôt à la prise de conscience de l’importance et de la réalité du cyberespionnage (SolarWinds, Pégasus) par des États ou organisations criminelles.

GS Mag : Quid des besoins des entreprises ?

Éléna Poincet : Les entreprises ont à la fois besoin d’être accompagnées sur la correspondance des produits existants en réponse à leur besoin, sur des marchés très techniques dont les produits sont hétérogènes, mais aussi un besoin d’hyper-automatisation des tâches pour concentrer les équipes Sécurité et Informatique sur les tâches à forte valeur ajoutée.

Sur la base de ce constat, les entreprises ont besoin de solutions faciles à opérer, préservant le temps et la valeur ajoutée des hommes et femmes de la sécurité, centralisant les informations et optimisant la sécurité (réduction de la surface d’attaque, détection furtive 360°) et ce, sans alourdir les systèmes. Enfin, il leur faut des solutions ouvertes pour ne pas les priver d’une protection active malgré des licences isolées déjà acquises par le passé, ou celles qu’elles voudraient ajouter dans l’avenir. Chacun doit être en mesure de composer son bouquet de solutions numériques et de cybersécurité.

GS Mag : De quelle manière votre stratégie est-elle amenée à évoluer pour adresser ces enjeux ?

Éléna Poincet : TEHTRIS est ancrée dans ces enjeux depuis sa création. Les Administrations, les responsables politiques comme les dirigeants d’entreprises ont aujourd’hui pleinement compris le danger et la nécessité de renforcer leur cybersécurité. Un grand nombre d’entreprises ont subi les conséquences de l’activité cybercriminelle, quand elles n’ont pas fait l’objet de cyberespionnage avec un certain nombre de personnages publics ou dirigeants. Leur nombre et le caractère public de ces attaques (ce qui est nouveau) nous oblige.

Nous ne faisons donc pas évoluer notre stratégie, nous accélérons le rythme auprès de nos clients et entreprises en demande, pour leur faire bénéficier de l’hyper automatisation de la TEHTRIS Open XDR Platform avec sa vue holistique de la cybersécurité.

Nous pouvons cependant parler d’accélération et de multiplication de nos partenariats, mouvement déjà engagé chez TEHTRIS depuis plusieurs mois, au bénéfice d’une solution plus ouverte et interopérable avec l’écosystème cyber. Disposer d’une solution concurrente ne doit pas empêcher une entreprise de pouvoir bénéficier du meilleur de la technologie XDR, c’est pourquoi notre XDR qui est native est une OPEN XDR Platform : vous pouvez y interfacer des solutions multimarques grâce à ses APIs ouvertes IN & OUT. Elle est la solution la plus ouverte du marché.

Nous avons également lancé notre MarketPlace TEHTRIS Ecosystem qui a déjà accueilli ses 8 premiers partenaires (Dust Mobile, le VPN français TheGreenBow, la solution de sécurisation d’email Proofpoint, le spécialiste de la détection des fuites de données Cybelangel, Cyber-detect et sa capacité d’analyse de binaires, l’outil de diagnostic proposé par COMAE ainsi que la solution de sécurisation mobile d’eShard et enfin CELTEAM, société d’expertise en Forensic). Bien plus qu’une marketplace il s’agit d’un réseau de partenaires de confiance mettant en exergue l’interconnexion et l’interopérabilité de solutions qui, fédérées, offrent à nos clients une liberté de sécurisation à 360° pour une gestion tant facilitée que centralisée d’un parc informatique.

Les équipes de sécurité pourront désormais visualiser en un endroit l’ensemble des alertes remontées par les différentes solutions auxquelles ils ont souscrit, à travers la TEHTRIS Open XDR Platform et grâce à la connexion d’API. Par le biais de TEHTRIS, les clients peuvent ainsi tester, découvrir et souscrire à de nouvelles solutions.

GS Mag : Avec la pandémie, le télétravail et sa sécurisation sont devenus incontournable aujourd’hui. De quelle manière intégrez-vous ces principes au sein de votre entreprise et de votre offre ?

Éléna Poincet : La sécurité de nos salariés est notre priorité, c’est pourquoi l’ensemble de l’entreprise est en télétravail depuis le 1er confinement. La levée progressive des restrictions sanitaires nous permet d’envisager le retour sur site en respectant les obligations faites aux entreprises. La sécurisation du télétravail est centrale pour toute entreprise, et il va sans dire que notre expérience et cœur de métier sont au centre de nos procédures internes. Plusieurs actions sont donc prises au sein de notre entreprise : d’une part, nous protégeons l’ensemble de notre parc avec la TEHTRIS XDR Platform et ses modules complémentaires, dont nous connaissons et éprouvons l’efficacité. Ensuite, notre Politique Sécurité impose des restrictions d’usage (logiciels et matériels) ainsi qu’un certain nombre de bonnes pratiques comportementales. Nos fonctions support sont tout autant au fait des bonnes pratiques cybersécurité que nos opérationnels cyber.

GS Mag : Quels sont vos conseils en la matière, et plus globalement pour limiter les risques ?

Éléna Poincet : Appelez-nous (rires) ! Plus sérieusement, équipez votre entreprise à minima d’un EDR (EndPoint Detection & Response) couplé à un EPP (Endpoint Protection Platform) et un SIEM pour circonscrire le risque. Ajouté à cela, utilisez un VPN, ne connectez pas d’accessoires bluetooth à vos endpoints professionnels, équipez-vous d’une solution de protection des emails pour réduire le risque de phishing, mais aussi et surtout, informez vos salariés des bonnes pratiques d’hygiène numérique, des comportements à adopter et de déclarer toute suspicion ou fait anormal sur leurs ordinateurs, voire même tout doute après un clic malencontreux. C’est à ce prix que l’entreprise peut réagir ! En complément, nous conseillons à chacun d’équiper les iPhones et Android de leurs flottes mobiles de notre solution TEHTRIS MTD (Mobile Threat Defense) qui détecte les tentatives d’intrusions, applications et fichiers malveillants. Une version gratuite sur l’App Store Apple MTD Home est également disponible en dehors de l’offre professionnelle.

Mais le meilleur conseil en la matière que nous puissions vous fournir restera toujours de déployer la TEHTRIS XDR Platform sur l’ensemble de vos endpoints (postes de travail et terminaux mobiles), réseaux et Cloud pour une protection holistique. La détection, l’analyse et la neutralisation sont effectuées de manière autonome et instantanée pour les menaces connues et inconnues, le temps de l’analyse comportementale par notre intelligence artificielle CYBERIA. Notre XDR souveraine, développée et hébergée en France et en Europe, peut également être interfacée avec vos solutions de cybersécurité et améliorer leur rendement (Open XDR). TEHTRIS XDR agit 24h/24 et 7/7 et reste la solution la plus efficace.

GS Mag : Enfin, quel message souhaitez-vous faire passer aux RSSI ?

Éléna Poincet : 3 messages me semblent importants :

D’abord, l’hyper automatisation est au service de votre protection, mais aussi de vos équipes concentrées sur des tâches à plus haute valeur ajoutée !

Ensuite, déployez la solution sur 100% de vos parcs, c’est véritablement clé.

Enfin, achetez des produits français. En complément du renforcement de votre Souveraineté Numérique et d’une maîtrise accrue de vos données, vous disposez localement d’équipes capables de vous accompagner opérationnellement et à la demande en R&D. Il est plus productif de disposer d’équipes locales que des équipes à des milliers de kilomètres.