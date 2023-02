Elastic annonce la nomination de Sophie Troistorff au poste de Directrice Générale France

février 2023 par Marc Jacob

Sophie a plus de 30 ans d’expérience dans les secteurs des télécommunications et des services financiers. Dans son rôle chez Elastic, elle est responsable de la croissance sur le marché français. Sophie a également en charge les stratégies de go-to-market ainsi que les canaux de distribution qui vont soutenir l’acquisition de nouveaux clients et l’engagement des partenaires. Cela viendra soutenir la forte croissance de la demande pour les solutions d’Observabilité, de Sécurité et de Recherche d’Entreprise d’Elastic, orientées vers le cloud.

La France, un marché prioritaire en Europe

Le passage au cloud et l’augmentation constante des volumes de données accroissent la complexité et ouvrent de nouvelles portes aux cyberattaques. Selon une étude de Forrester Consulting de Avril 2022, commandée par Elastic un tiers des responsables de données français évoquent la difficulté de trouver des données et le risque accru de cyber-exposition comme principaux défis de la numérisation.

La France est un marché prioritaire pour Elastic, car la demande de solutions d’observabilité, de sécurité et de recherche dans le cloud ne cesse de croître. L’entreprise travaille avec de grands groupes français tels qu’Orange et Auchan. Entre autres acteurs du secteur public, le BI & Big Data Lab du ministère français des Armées s’appuie sur la plateforme de recherche d’Elastic pour réduire les silos de données et les doublons afin d’accélérer et de faciliter la prise de décision au sein du ministère.