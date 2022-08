Elastic annonce des améliorations apportées à la recherche et à la réplication inter-clusters

août 2022 par Marc Jacob

Elastic a amélioré ses fonctionnalités de recherche et de réplication inter-clusters. L’interopérabilité entre les déploiements autogérés et Elastic Cloud est également maintenant disponible pour tous. Les utilisateurs peuvent rechercher facilement des données dans plusieurs clusters Elasticsearch déployés sur site, sur Kubernetes et dans le cloud.

La recherche inter-clusters permet aux utilisateurs de trouver des données dans plusieurs clusters et de les visualiser dans une vue cohérente afin d’obtenir des informations détaillées. La réplication inter-clusters permet de répliquer des données entre des clusters, quels que soient leur emplacement physique (cloud ou sur site) et le modèle de déploiement.

Principales fonctionnalités :

• Simplification des workflows grâce à une interface utilisateur unique permettant de rechercher et de répliquer des données entre des clusters Elasticsearch, quel que soit l’environnement (sur site, cloud public, hybride et multi-cloud).

• Réduction des risques et amélioration de l’efficacité opérationnelle pour les utilisateurs. Ces derniers conservent ainsi une visibilité complète sur leurs données tout au long de la migration graduelle des charges de travail sur site vers le cloud.

• Optimisation de la capacité des clients à résoudre les problèmes liés aux applications de production, à analyser des événements de sécurité et à gérer l’emplacement de stockage de leurs données sensibles.

• Amélioration des scénarios de reprise d’activité après sinistre où la redondance des données et la continuité des opérations sont essentielles, tout en augmentant la résilience des services et en réduisant la latence.