Ekinops choisi par IKOULA pour améliorer les liens d’interconnexion de ses datacenters

novembre 2021 par Marc Jacob

« Le cœur de l’activité d’IKOULA est de répondre aux nombreuses demandes de nos clients, sans augmenter le temps de réponse, tout en fournissant une infrastructure Cloud de qualité, » déclare Ludovic Berrier, Responsable Réseau d’IKOULA.

Ekinops déploie la solution de transport optique Flexrate™ PM_200FRS02-SF pour mettre à niveau ses châssis Ekinops existants transportant déjà du trafic sur plusieurs cartes 1oG. La carte ligne est utilisée en mode 100G, multipliant de facto instantanément la capacité de cette ligne par un facteur dix ce qui permet à IKOULA d’optimiser les performances de connectivité face à la charge de trafic actuelle.

« IKOULA se positionne comme un acteur du Cloud souverain sur le marché français et est heureux de pouvoir s’appuyer en cela sur la technologie française d’Ekinops, » ajoute Ludovic Berrier.

IKOULA utilise depuis plus de dix ans du matériel Ekinops pour son cœur de réseau reliant les centres de données de Reims et d’Eppes ainsi qu’un point de présence Internet (PoP) de Paris. Depuis son installation initiale, le réseau a atteint 25 000 clients actifs dans plus de 60 pays et sur 4 continents, IKOULA a donc identifié le besoin de le moderniser afin de maintenir la qualité de service tout en continuant à s’adapter à une demande accrue. La carte PM 200FRS02 FlexRate™ peut être installée dans les châssis existants, ce qui permet à IKOULA d’économiser tant en coût d’acquisition qu’en temps et frais de déploiement et de mise en service du nouveau matériel. Un long historique d’excellente performance, la simplicité du déploiement, des délais courts et une exécution exemplaire ont été autant de facteurs qui ont motivé la décision d’IKOULA à se tourner vers Ekinops.

« Nos solutions de transport optique permettent aux fournisseurs de services de transformer radicalement la vitesse de leurs réseaux, » déclare Thierry Varona, Directeur des ventes France d’Ekinops. « La technologie 200G FlexRate permettra à IKOULA de s’adapter plus facilement à la croissance continue de ses services sans en compromettre la qualité. »