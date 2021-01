Egis choisit Fortinet pour sécuriser ses sites distants répartis dans le monde

janvier 2021 par Marc Jacob

Fortinet annonce que Egis, société de conseil, d’ingénierie et d’exploitation d’infrastructures, a choisi les solutions Fortinet pour sécuriser les échanges avec des entreprises tierces sur les projets in situ, partout dans le monde, mais également bénéficier d’une parfaite visibilité sur l’ensemble de ses sites.

Créé en 1970, le Groupe Egis exerce 63% de son activité à l’international. Le savoir-faire de ses 15 000 collaborateurs, dont 4 000 en France, est aujourd’hui plébiscité dans les transports et la mobilité, la ville durable, les bâtiments, l’eau, l’environnement et l’énergie.

Les enjeux de sécurisation des plateaux projets, c’est-à-dire les sites de travaux d’ingénierie sur le terrain, sont considérables pour Egis car il faut non seulement protéger les accès physiques, mais également les données pour éviter toute fuite d’informations ou piratage industriel.

Lors du renouvellement des infrastructures mi-2019, Hervé Duteil a choisi de renouveler Fortinet pour les 5 années suivantes, avec le soutien de ses administrateurs. Actuellement, dans chaque pays, sur chaque site, un VPN est en cours de déploiement via la solution FortiGate de Fortinet. Et à l’avenir, l’entreprise travaille avec Fortinet sur un projet de sécurisation de l’ensemble du siège social d’Egis.

“Aujourd’hui, le groupe est en pleine transformation numérique. Sur tout ce qui touche à nos infrastructures, nous avons construit une collaboration des plus étroites avec Fortinet qui participe, quelque part, à la sécurisation de notre transformation digitale” ajoute Hervé Duteil.

Pour faire face aux menaces informatiques de plus en plus nombreuses et sophistiquées, il a semblé essentiel à Egis d’intégrer une protection contre les menaces avancées afin de mieux identifier et appréhender les vulnérabilités et prendre les mesures nécessaires. Fortinet a permis à l’entreprise de bénéficier de cette infrastructure de sécurité complète grâce à l’intelligence de son FortiGuard™ Labs, équipe d’analystes et de recherche.

Grâce à l’acquisition des pare-feux nouvelle génération FortiGate™ et d’une suite complète de solutions (FortiMail™, FortiSandbox™, FortiManager™ et FortiAnalyzer™), Egis améliore considérablement le niveau de sa sécurité. L’entreprise s’est rapidement aperçue qu’avec l’approche Fortinet Security Fabric, associant l’automatisation de toutes ces solutions, les équipes avaient gagné en productivité et efficacité, notamment lors du déploiement de règles de sécurité sur l’ensemble de leur système d’information.