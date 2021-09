Efirack & Rittal présentent leur nouvelle gamme de baies IT climatisées

septembre 2021 par Marc Jacob

Efirack et Rittal ont annoncé leur rapprochement il y a peu. Aujourd’hui leur équipe Business développement lance une nouvelle génération de la gamme de baies IT climatisées. Ces solutions Edge innovantes s’adaptent aux besoins des datacenters EDGE, des locaux techniques et des environnements industriels. Les nouvelles baies IT climatisées bénéficient de fonctionnalités renforcées et sont livrables sous 1 à 3 semaines.

Des solutions packagées et prêtes à l’emploi

Les baies IT climatisées 24U et 42U intègrent leur solution de climatisation et de supervision, un module IoT et un système de contrôle d’accès. Il n’y a plus qu’à les brancher !

Le refroidissement

Les solutions comprennent leur propre système de refroidissement. Il s’agit d’une climatisation à détente directe intégrée sur le toit ou à l’arrière de la baie selon les modèles. Elle offre une puissance de refroidissement de 1kW à 3 kW.

Des déflecteurs canalisent l’air au plus près des serveurs pour une grande efficacité du refroidissement. Les baie sont fournies avec un tuyau d’évacuation des condensats.

Baie climatisée avec climatisation arrière

L’efficacité énergétique

Seul le volume intérieur de la baie est climatisé et non tout le volume d’une salle.

Certains modèles sont équipés du système de climatisation Blue e+ de dernière génération. Il fonctionne sur une technologie hybride adjoignant un caloduc à un système frigorifique classique (technologie des échangeurs).

Un Inverter régule la vitesse de fonctionnement des ventilateurs et du compresseur de manière à délivrer la puissance frigorifique juste requise. Les composants sont ainsi préservés et durent plus longtemps. Cette nouvelle technologie permet de réaliser une économie d’énergie allant jusqu’à 75% par rapport aux climatiseurs de type SPLIT qui équipent encore de nombreuses salles informatiques.

L’intelligence de la baie

La solution bénéficie d’un système de contrôle d’accès, de capteurs de température et d’un module IoT. Ce dernier permet de relier la climatisation Blue e+ aux systèmes de surveillance, de gestion de l’énergie et/ou aux systèmes de management du client.

Lorsque la porte de la baie s’ouvre ou que la température dépasse un certain seuil, une alerte est lancée. Selon la configuration souhaitée, les alertes sont remontées par mail ou SMS auprès de la personne responsable. Il est également très facile de paramétrer, générer et analyser ses propres tableaux de bord grâce à l’interface web fournie.

Baie climatisée avec climatisation sur toit

Plug & Play

Pas besoin de condenseur externe, ou de travaux de plomberie. La baie s’installe simplement dans un espace aéré, ou ventilé. Il suffit de brancher le climatiseur et de raccorder les condensats à l’évacuation du bâtiment ou sur un réservoir. Les baies climatisées IT sont livrables en 1 à 3 semaines.

Pour quelle application ?

Les baies climatisées ont un avantage de taille : elles permettent de garder ses données stratégiques à portée de main. Un aspect particulièrement apprécié des sociétés qui souhaitent héberger des applications Edge, IoT ou industrielles nécessitant un traitement local et rapide de l’information.

Ces solutions sont souvent installées dans des salles dites proximité. Mais avec leur classe de protection supérieure (IP54 et IP55), les baies IT climatisées sont également utilisables en milieu industriel et semi extérieur.