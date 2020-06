EfficientIP lance le Cloud IPAM Sync

juin 2020 par Marc Jacob

Le Cloud IPAM Sync permet aux responsables réseaux de reprendre le contrôle en fournissant, depuis une seule interface, une vision plus précise des VM et des applications créées dans les clouds publics. Il offre des mises à jour des données du référentiel en quasi temps réel - un inventaire complet des applications, des périphériques et des informations IP - qui devient une "source unique de vérité" (IP Golden Records) à la fois dans le datacenter interne d’une entreprise et dans les clouds AWS et Microsoft Azure.

Cette fonctionnalité permet de détecter les ressources inconnues et de mieux suivre le shadow IT. Elle permet également de planifier et de contrôler les ressources IP, quel que soit leur emplacement, ce qui peut optimiser leur utilisation, réduire les dépenses d’exploitation et améliorer la planification des capacités. Elle donne aussi la souplesse nécessaire pour prendre des décisions précises concernant les nouveaux déploiements et les modifications, et permet une intégration et une automatisation intelligentes avec des applications de tiers pour accélérer le déploiement des services informatiques. Disposer des données dans un unique référentiel est idéal pour toute opération d’audit et peut aider à la mise en conformité de l’entreprise.

La solution cloud IPAM Sync est une caractéristique essentielle d’une mise à jour plus large de la part d’EfficientIP. La version 7.2 du SOLIDserver d’EfficientIP est orientée vers Internet, l’écosystème et le cloud. Elle apporte une meilleure visibilité sur les ressources cloud, facilite l’intégration et la transformation numérique, et place l’IPAM au cœur des solutions pour les équipes opérationnelles. Cette version apporte également de nouvelles fonctionnalités et mises à jour de nombreux composants du DDI, principalement dans l’automatisation des réseaux (comme les API, la découverte de réseaux) et la sécurité (comme le DoT, la threat intelligence et le filtrage avancé des clients DNS).