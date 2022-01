EfficientIP lance “SmartPartner” son nouveau programme partenaire

janvier 2022 par Marc Jacob

EfficientIP annonce le lancement de son nouveau programme partenaire SmartPartner qui a pour objectif principal de rendre ses partenaires plus autonomes dans le déploiement de ses solutions. La nouvelle structure intègre ainsi des programmes d’accompagnement et de formation gratuits pour que les intégrateurs et les fournisseurs de services qui s’appuient sur EfficientIP puissent mener les projets de bout en bout tout en développant une forte valeur commerciale.

Le programme SmartPartner s’articule autour de deux familles de certifications pour les partenaires services providers (MSP, Telco CSP) et VAR. La première propose un seul niveau de certification qui repose sur des objectifs de formations des équipes techniques et commerciales ainsi que de volume d’affaires et fournit des outils tels que les API pour mettre en place des plateformes de services ainsi que la possibilité de facturer mensuellement. Pour les VAR, EfficientIP propose 3 grades, Business, Professional et Expert qui reposent sur les mêmes principes de certifications avec pour chacun des paliers progressifs. La principale nouveauté de ce programme est l’accompagnement renforcé des partenaires dans leurs certifications sur la partie déploiement à travers des formations gratuites, mais obligatoires fournies directement par EfficientIP. " En fonction de leurs niveaux de certifications, les partenaires accèdent à des niveaux de remises pouvant aller jusqu’à 25%, des fonds de développement marketing, de la détection de lead, des licences de démonstration ainsi qu’un accès aux ressources BDR. Aujourd’hui, EfficientIP compte une douzaine de partenaires sur le marché français. Ce nouveau partenaire programme doit non seulement lui permettre d’assurer la montée en compétence des partenaires existants, mais aussi d’en recruter de nouveau.

EfficientIP propose également un Welcome Pack qui englobe l’ensemble des formations et des outils dont les nouveaux partenaires ont besoin pour se lancer avec EfficientIP ainsi qu’un accompagnement sur les trois premiers déploiements.