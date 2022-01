EfficientIP lance DNS Client Query Filtering

janvier 2022 par Marc Jacob

t ainsi une partie intégrante de la chaîne de sécurité qui est de fait renforcée. » La solution DNS Client Query Filtering d’EfficientIP permet de définir les listes de domaines internes ou externes qui sont autorisées à chaque groupe d’utilisateurs. La granularité des règles de filtrage (Allow ou/et Deny) associée à une configuration centralisée assurent une gestion précise, flexible et cohérente des politiques de sécurité sur l’ensemble des services DNS de l’entreprise. Cette nouvelle solution permet un point de contrôle au plus tôt dans les flux réseaux afin de faire zoning applicatif, mitiger les mouvements latéraux des malware, et limiter la surface d’attaque.

La solution donne également la possibilité de déléguer le contrôle à un système externe qui, via l’API ouverte de la solution SOLIDserver d’EfficientIP, peut mettre à jour les listes (client ou filtrage) pour s’intégrer facilement à des projets d’automatisation réseaux et sécurité.