EfficientIP annonce une levée de fonds de 10 millions d’euros (série B) auprès de Jolt Capital

décembre 2019 par Marc Jacob

EfficientIP annonce un financement en série B de 10 millions d’euros auprès de Jolt Capital pour soutenir sa croissance internationale. Ce tour de table va lui permettre d’accélérer son expansion internationale et d’enrichir ses offres de services pour réponse à l’augmentation exponentielle de la demande de solutions DDI (gestion des adresses DNS, DHCP et IP) dans le monde.

EfficientIP aide les entreprises à assurer la continuité de leur business en ligne et à se protéger contre la perte de données en garantissant la fiabilité, l’agilité et la sécurité de la base de l’infrastructure IP. Sa capacité à aider les entreprises à simplifier les processus et à être plus compétitives est d’autant plus cruciale que le nombre croissant d’appareils connectés et la combinaison de solutions sur site et dans le Cloud rendent les infrastructures informatiques toujours plus complexes.

Fort de ce nouvel investissement, EfficientIP souhaite également intensifier sa stratégie de distribution et développer de nouvelles alliances technologiques en lien avec ses innovations comme elle le fait déjà avec des entreprises de premier plan telles que Cisco, VMware et ServiceNow.

Guillaume Girard, Partner de Jolt Capital, ajoute : « Nous suivons EfficientIP depuis un certain temps et sommes impressionnés par sa capacité à réaliser des plans de croissance ambitieux. EfficientIP correspond parfaitement à notre cible, car elle combine la deeptech qui est au cœur de solutions avancées avec une équipe très expérimentée et motivée sur un marché en pleine expansion. Compte tenu de sa montée en puissance avec des clients du classement Fortune 500, EfficientIP a les atouts requis pour une croissance soutenue ».

EfficientIP est la première entreprise à avoir breveté et lancé des solutions de sécurité des infrastructures DNS primées telles que DNS Blast, le serveur DNS le plus rapide au monde. Parmi ses innovations figure edge GSLB, première solution d’équilibrage de la charge des serveurs DNS, assurant l’acheminement intelligent du trafic applicatif de la périphérie du réseau au plus près des utilisateurs.

A propos de Jolt Capital

Jolt Capital est une société d’investissement en Private Equity indépendante qui investit dans des sociétés européennes de technologie globale, en forte croissance, générant des revenus entre 10M € et 100M €. Jolt Capital a investi dans des sociétés de technologies comme Heptagon (maintenant SIX:AMS), Verimatrix (EUR:VMX), Fogale Nanotech, Alpha Mos (EUR :ALM), Blackwood Seven, Interel, NIL Technology, 4JET, Eyeota et Sinequa. Jolt Capital gère aujourd’hui plus de 150M€. La société est autorisée et réglementée par l’AMF.