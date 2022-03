Efalia racète Mapping Suite et poursuit la consolidation de son offre

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Après l’acquisition de TILKEE, EFALIA, éditeur de solutions de dématérialisation des documents et des processus, poursuit sa croissance avec le rachat de MAPPING Suite, éditeur français spécialiste du domaine de l’éditique. Déjà présent sur cet univers avec sa solution APPIC, EFALIA acquiert 100 % des activités de MAPPING Suite (détenues jusqu’alors par la société PAY-BACK Group) et consolide sa position sur ce marché de l’éditique et du CCM (Customer Communication Management). Le nouvel ensemble ainsi constitué représente 140 collaborateurs pour un chiffre d’affaires consolidé de 17 M€.

Précisons que MAPPING Suite, qui compte plus de 450 clients dans le monde, propose une gamme de solutions d’éditique qui optimise les possibilités de création et de diffusion de tous les documents d’entreprise, tout en éliminant les éventuels points de complexité au niveau des processus d’édition. De plus, ces solutions sont compatibles avec la plupart des technologies actuelles, y compris celles d’IBM I series (anciennement baptisées AS 400).

Cette nouvelle acquisition va permettre à EFALIA de compléter à nouveau sa suite de solutions logicielles de dématérialisation, avec pour objectif d’offrir à ses clients, en France comme à l’international, les meilleures technologies et outils en matière de conception, de production, de diffusion et d’archivage de documents. Cette conception agile, ainsi que la possibilité de produire et de générer des documents en masse, puis de les diffuser de manière digitale et ‘cross media’, offre aux utilisateurs professionnels une expérience extrêmement aboutie et l’opportunité de produire des documents de qualité supérieure, à l’image de ce les entreprises souhaitent transmettre à leurs propres clients.