Edward Snowden aux Swiss Cyber Security Days 10 et jeudi 11 mars 2021

février 2021 par Marc Jacob

Le plus célèbre lanceur d’alerte américain, Edward Snowden, sera l’invité spécial des Swiss Cyber Security Days (SCSD) qui se dérouleront les mercredi 10 et jeudi 11 mars 2021. L’ancien employé de la CIA et de la NSA, qui a révélé à l’été 2013 l’ampleur de la surveillance mondiale et les pratiques d’espionnage des agences de renseignement américaines et britanniques, s’exprimera en direct de Moscou le 11 mars sur les technologies et les méthodes de plus en plus utilisées par des agences non gouvernementales qui ont ainsi créé "les moyens de contrôle social les plus efficaces de l’histoire humaine".

Avec la participation d’Edward Snowden, les Swiss Cyber Security Days ont réussi un coup de maître. Dans son autobiographie "Mémoires vives" (Ed. du Seuil, 2019), l’expert en matière de cybersécurité, ancien agent de la CIA et conseiller de l’Agence de sécurité nationale (NSA) rappelle qu’il a tout risqué pour exposer au monde le système de surveillance de masse du gouvernement américain. Nicolas Mayencourt, directeur du programme des SCSD, affirme qu’Edgar Snowden démontre avec force que, contrairement à la promesse initiale d’ouverture, l’Internet s’est développé au cours des dernières décennies pour devenir un réseau de surveillance gouvernementale. "Nous aimerions que Snowden s’exprime sur ce qu’il croit qui peut être fait pour revenir aux buts initiaux d’internet, et s’il y a une chance quelconque d’y parvenir", explique Nicolas Mayencourt.

En direct de Moscou

Edward Snowden est l’une des voix les plus autorisées en matière de vie privée et de cybersécurité. Il continue de nous mettre en garde contre les menaces croissantes de notre ère numérique. En direct de Moscou, il parlera des technologies et des processus qui ont créé "les moyens de contrôle social les plus efficaces de toute l’histoire humaine". "Tout ce que nous faisons maintenant restera à jamais. Non pas parce que nous voulons nous souvenir, mais parce que nous ne pouvons pas oublier", déclare Snowden, en référence à la définition de Permanent record . "Avoir contribué à créer ce système est mon plus grand regret."

Global Hacking et souveraineté nationale

En compagnie de l’invité vedette, les Swiss Cyber Security Days (SCSD réuniront les 10 et 11 mars les principaux décideurs et experts dans le domaine de la cybersécurité. Ces journées se dérouleront en présence du conseiller fédéral Ueli Maurer, et comptent parmi les principaux orateurs le chef de l’armée suisse Thomas Süssli, le commandant de la cyberdéfense française Didier Tisseyre, ainsi que de nombreuses organisations telles qu’Interpol, le WEF, le Centre de politique de sécurité de Genève et le Cyber Peace Institute. L’édition 2021, entièrement virtuelle, est axée sur le piratage informatique et la souveraineté nationale, avec la journée du 11 mars consacrée spécifiquement à la sécurité des PME.

- https://swisscybersecuritydays.ch/