Edge Bare Metal : La prochaine évolution du Cloud Computing ?

décembre 2021 par Alain Chkaiban, Manager Solution Design, Lumen Technologies

L’Edge Computing est l’une des technologies d’entreprise qui bénéficie de l’une des plus fortes croissances. Mais de quoi s’agit-il exactement ? Comment fonctionne-t-elle ? Et comment la combinaison de l’Edge Computing et des serveurs Bare Metal peut-elle aider les entreprises à optimiser leurs applications à faible latence et haute performance ?

Le Cloud Computing a changé la donne pour de nombreuses entreprises. En plus de proposer aux utilisateurs des services plus rapides et plus légers, cette technologie (massivement déployée) ouvre l’autoroute de l’innovation. Alors que les entreprises continuent de créer et de déployer des applications et des services pour répondre aux attentes des utilisateurs en matière d’expériences et d’interactions en temps réel, elles doivent rapprocher les données et augmenter la puissance de calcul au plus près des appareils et des sources de données pour lesquels cela est nécessaire. La combinaison de l’Edge Computing et des serveurs Bare Metal peut alors être envisagée pour les aider à optimiser leurs applications à faible latence et haute performance.

En effet, le déplacement de données sensibles vers des serveurs Bare Metal à la périphérie du réseau peut fournir la rapidité, l’agilité et la sécurité nécessaires pour l’alimentation des applications – basées sur l’IA, le Machine Learning, la réalité augmentée, etc., régissant la 4ème Révolution Industrielle.

Comment comparer l’Edge Computing et le Cloud Computing ?

L’Edge Bare Metal est un modèle informatique qui utilise des serveurs physiques (dédiés à un utilisateur unique) déployés sur un réseau distribué sur plusieurs datacenters interconnectés et basés en périphérie des machines et des personnes avec qui ils interagissent. En traitant les données là où elles sont produites et utilisées, les entreprises peuvent réduire la distance que les données doivent parcourir entre les appareils et les utilisateurs - atténuant ainsi la latence et la pression sur la bande passante des réseaux. Au-delà de l’amélioration de la performance, les serveurs Edge Bare Metal peuvent être provisionnés, activés et désactivés en temps quasi réel, et ce pour répondre aux demandes d’activités fluctuantes ou ponctuelles. Ils permettent donc d’apporter l’évolutivité et la flexibilité dont de nombreuses entreprises ont besoin.

Quant à l’Edge Computing et le Cloud Computing, ils offrent également en plus d’une flexibilité et d’une évolutivité optimale, une gestion de la capacité basée sur la demande, mais aussi une anticipation des coûts. Cependant, des différences majeures entre les deux approches existent et ne sont pas négligeables :

• L’emplacement : Lorsque l’on compare le Cloud Computing traditionnel avec l’Edge Computing, la principale différence réside dans la manière et l’endroit où le traitement des données a lieu. Le Cloud Computing stocke et traite les informations dans un datacenter. L’Edge Computing, quant à lui, traite les données plus près géographiquement, à la « périphérie » du réseau, où les personnes et les machines se connectent. Cette structure décentralisée permet de stocker et de traiter les données générées en quelques millisecondes, se traduisant par une vitesse de calcul beaucoup plus rapide que celle du Cloud Computing.

• Les ressources : Les serveurs Bare Metal sont des infrastructures physiques dédiées à un seul utilisateur. Autrement dit, l’utilisateur et les autres clients ne partagent pas les ressources de calcul et de stockage. Dans un environnement cloud, plusieurs acteurs se « disputent » la mémoire et le traitement, pouvant induire une réduction des performances.

• L’efficacité : En éliminant le besoin d’une couche d’hyperviseur (le logiciel qui crée et exécute les machines virtuelles), les serveurs Bare Metal proposent un débit plus important. Le système d’exploitation s’exécute directement sur le disque-dur du serveur (le « BareMetal »), évitant ainsi aux entreprises la perte de performance fréquemment rencontrée avec les serveurs cloud ou virtuels.

• La flexibilité : Bare Metal permet également aux utilisateurs d’utiliser leur propre système d’exploitation et de personnaliser facilement leurs machines pour répondre à des besoins spécifiques (de performance, de sécurité et de fiabilité).

• La sécurité : L’isolement physique des données, des applications et d’autres ressources permet de bénéficier d’un degré de confidentialité et de sécurité plus élevé à celui du cloud. Cela contribue ainsi à réduire les risques et à mieux répondre aux exigences réglementaires de conformité.

Une enquête récente menée auprès de plus de 1700 décideurs IT à travers le monde, a révélé que 93 % des personnes interrogées pensent que le déplacement des applications hautes performances basées sur le cloud vers la périphérie réduirait le temps de latence et améliorerait ainsi les performances. Cela ne signifie pas pour autant que l’Edge Computing remplace les datacenters ou le cloud. Au contraire, l’Edge est un lieu d’exécution de workflows supplémentaire et qui permet aux utilisateurs de bénéficier d’un meilleur débit. Par exemple, cette technique est particulièrement efficace lorsque les volumes de données à transférer sont trop importants pour être envoyés dans le cloud ou lorsque le temps de latence est trop important entre l’envoi des données de l’Edge vers le cloud. C’est donc pour cette raison, que la plupart des entreprises disposeront dans le futur d’un environnement cloud hybride (public et privé) qui prendra en charge les différents besoins informatiques. L’Edge Bare Metal délivré en tant que service constituera un élément clé de cet écosystème.

Edge Bare Metal au service des entreprises « nouvelle génération »

Les serveurs Edge Bare Metal apportent donc la rapidité, la sécurité et les performances recherchées dans une solution hébergée. Partout dans le monde, les entreprises ont découvert que la combinaison de cette solution avec un modèle tarifaire personnalisé aux besoins propres, permet d’économiser significativement sur les coûts d’infrastructure.

Ceci est particulièrement vrai pour de nombreux secteurs comme la santé et les industries, qui nécessitent des capacités de calcul en robotique conséquentes, des fonctionnalités de Machine Learning potentiellement sensibles à la latence afin de rationaliser les opérations quotidiennes. Par exemple, les établissements médicaux utilisent des outils de diagnostic et de surveillance automatisés pour suivre les données des patients et les changements d’état. De même, les usines et les entrepôts exploitent des outils programmables et basés sur des capteurs pour tout, de la fabrication à la maintenance prédictive en passant par la logistique. Et ces deux industries utilisent des services de streaming et de vidéo à la demande pour la communication et l’éducation.

Bien sûr, les emplois du Big Data ne se limitent pas aux secteurs de la santé et de la production industrielle. De nombreuses autres entreprises misent sur la disponibilité fiable, l’amélioration de l’expérience client et la protection renforcée des données que fournit la technologie à faible latence Bare Metal.

Les entreprises de sécurité s’appuient également sur la puissance d’analyse en temps réel des serveurs Bare Metal pour la vidéosurveillance intelligente, la détection des fraudes en ligne et la reconnaissance de la voix et des images. De même, les retailers mettent en place de nombreuses technologies intelligentes telles que les caisses sans contact, le suivi automatisé des stocks et l’analyse des préférences des clients. Les institutions financières exigent également un calcul puissant et dédié pour surveiller les dépenses des clients, effectuer des analyses de marché actuelles et protéger les données personnelles sensibles.

Quelles que soient les technologies de nouvelle génération utilisées, et du fait de l’augmentation croissante du volume de données, les entreprises se tournent vers des solutions qui fournissent un traitement rapide et sécurisé et fiable pour leurs applications. À l’heure de la 4ème Révolution Industrielle, elles doivent se développer et apporter des solutions permettant de maintenir mais aussi de faire croitre les activités.