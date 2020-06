Écosystème de la Cybersécurité

juin 2020 par Francis BRUCKMANN, ARCSI

D’une manière générale, la cybersécurité englobe tous les moyens qui permettent d’assurer la protection et l’intégrité des données, sensibles ou non, au sein d’une infrastructure numérique. Elle concerne ainsi à la fois la sécurité et la souveraineté numériques de chaque État-Nation.