Écoresponsabilité numérique : les Français attentifs mais pas au détriment de leur productivité

février 2023 par Veritas Technologies en collaboration avec Opinionway

Les réponses au questionnaire dévoilent un portrait ambivalent : les salariés de bureaux français sont conscients de l’impact écologique de leurs activités professionnelles quotidiennes. Bien qu’ils soient désireux de le réduire, ils ne sont pour autant pas prêts à sacrifier leur productivité ou une certaine courtoisie. Plus inattendu, les jeunes générations ne font pas mieux que leurs aînés. Bien au contraire.

Des salariés conscients de l’empreinte du numérique sur l’environnement

Bonne nouvelle pour le bilan carbone des entreprises : presque trois salariés de bureau sur quatre (74%) se déclarent conscients de l’impact écologique qu’ont leurs activités numériques professionnelles. Cette prise de conscience se matérialise par de bonnes habitudes au quotidien, qui s’inscrivent dans la continuité des recommandations faites par l’Agence de la Transition Écologique pour « être écoresponsable au travail » et réduire son empreinte carbone.

Par exemple, plus de 8 salariés sur 10 se désabonnent systématiquement des newsletters ou des mails publicitaires qui ne leur sont pas utiles. La même proportion tente de mieux gérer leurs fichiers numériques en les triant, les archivant ou les supprimant régulièrement. Également, 48% favorisent les liens de téléchargement plutôt que l’envoi des pièces jointes par email.

Conjuguer courtoisie, écologie et productivité

D’autres bonnes pratiques proposées par l’ADEME sont en revanche bien moins suivies : un salarié français sur deux (51%) a conscience des habitudes de travail numérique les moins vertueuses pour l’environnement qu’il peut avoir, sans pour autant se résoudre à les faire évoluer. 45% admettent même faire l’impasse volontairement sur certains gestes écologiques pour être plus efficaces au travail.

Notons également que certains aprioris persistent : 58% pensent encore que les emails ne consomment plus d’énergie, dès lors qu’ils sont supprimés. Néanmoins, le plus efficace et le plus éco-responsable, selon l’ADEME, serait donc de limiter ses envois d’emails. Par ailleurs, même si les Français fournissent des efforts, ils sont encore 28% à avoir des milliers d’emails non lus dans leur boîte de réception. Cette tendance est d’ailleurs plus marquée chez les générations Y et Z (49% pour les moins de 35 ans) – pourtant identifiées comme les générations « climat » – que chez leurs aînés (43% pour les plus de 50 ans). Par précaution, la plupart (56%) vont même jusqu’à avoir plusieurs copies d’un même fichier réparties sur différents supports, au « cas où » ils feraient face à un problème.

En outre, la courtoisie reste une considération importante aux yeux des salariés : 71% d’entre eux envoient encore des emails uniquement pour remercier leur expéditeur ou accuser réception d’une information. Également, 43% utilisent la fonction « répondre à tous » sans vérifier la pertinence de la liste de destinataires, multipliant par la même occasion la quantité d’emails échangés et stockés. Les salariés de moins de 35 ans sont là aussi les moins bons élèves : plus de la moitié (53%) ont recours à ces pratiques.

Veritas Technologies est un acteur majeur des solutions de protection et de gestion des données numériques des entreprises. Ce sondage s’inscrit dans une volonté plus large de Veritas Technologies d’étudier les conséquences des pratiques individuelles sur les volumes de données que les organisations publiques ou privées sont amenées à stocker et gérer, ainsi que l’impact sur leur empreinte carbone.

Méthodologie de l’étude

L’échantillon est constitué de 1120 salariés de bureau travaillant en France, issus d’un échantillon de base de 1590 salariés représentatif de la population française salariale âgée de 18 ans et plus dans le secteur public ou privé. L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence. Les interviews ont été réalisées du 30 novembre au 5 décembre 2022.