Eaton lance xIntegra, une nouvelle approche d’ingénierie des systèmes

septembre 2023 par Patrick LEBRETON

Eaton, entreprise spécialiste de la gestion énergétique intelligente, dévoile xIntegra, une nouvelle approche intégrée d’ingénierie pour les datacenters, visant à améliorer leurs performances et leur intégrité à chaque étape de leur cycle de vie, de la conception à l’application et de l’exploitation à la mise hors service.

Cette nouvelle approche, considère les ensembles de composants intelligents comme des systèmes cohérents et complets, marquant ainsi une avancée significative dans les compétences et l’expertise d’Eaton. Elle propose une méthode d’ingénierie systémique qui offre une vision d’ensemble, au-delà de la conception traditionnelle basée sur des blocs fonctionnels individuels.

Karina Rigby, présidente de la division Critical Systems d’Eaton pour la région EMEA, a déclaré : « L’efficacité de la conception, des performances et du rendement d’un datacenter sont des conditions essentielles à son succès commercial. Pour les réunir, il est nécessaire que toutes les infrastructures électriques d’un datacenter fonctionnent de manière synergique et cohérente. Cet objectif peut être atteint grâce à une conception intégrant l’optimisation tant au niveau des composants qu’au niveau des systèmes. C’est dans cette perspective que nous avons développé xIntegra. »

Une approche d’ingénierie des systèmes nouvelle

L’ingénierie des systèmes est une approche méthodique pluridisciplinaire permettant d’appréhender la conception de systèmes complexes. Elle établit des liens entre tous les composants de transmissions énergétique au sein du datacenter tels que le matériel informatique, les logiciels et les services, tout au long des différentes étapes du cycle de vie de la chaîne de valeur. Cette approche vise à simplifier la gestion des interactions structurelles, financières et techniques au sein des systèmes complexes.

« La nouvelle approche d’Eaton en matière d’ingénierie des systèmes se concentre sur la conception, l’application, l’exploitation et la mise hors service de systèmes entièrement connectés », explique Neil Potter, directeur du développement commercial pour les systèmes et les solutions électriques chez Eaton. « Cette méthode favorise une collaboration précoce entre les fournisseurs et les principales parties prenantes, afin de réduire les risques liés à la conception des infrastructures électriques. Elle vise ainsi à améliorer la fiabilité, la sécurité et la résilience, ainsi qu’à garantir la conformité aux normes et règlements, aux objectifs en matière de développement durable, tout en offrant des performance des systèmes de haut niveau. »

Des solutions destinées à l’ensemble de la chaîne de transmission énergétique



A travers cette nouvelle approche d’ingénierie des systèmes, Eaton propose des technologies de pointe destinées à l’ensemble de la chaîne de transmission énergétique – des tableaux de distribution à moyenne et basse tension jusqu’aux transformateurs en passant par les onduleurs, les PDU et les baies informatiques, offrant ainsi un ensemble complet de solutions.

De plus, la suite logicielle Brightlayer pour datacenters d’Eaton permet de collecter et d’exploiter des données d’une grande précision. Elle offre également des capacités de jumelage numérique couvrant tous les aspects d’une infrastructure électrique. Associées au configurateur de mesures de maturité et d’évaluation des performances de xIntegra, en cours de développement, ces technologies ouvriront la voie à des améliorations significatives en matière de performances et d’efficacité pour les opérateurs de datacenters.

« Avec le lancement de xIntegra, Eaton met à profit toute son expertise pour évoluer vers une nouvelle phase et adapter son offre de produits sur la manière dont les opérateurs perçoivent l’environnement des datacenters » développe Neil Potter avant d’ajouter : « Notre vaste réseau d’ingénieurs est prêt à soutenir les principales partie prenantes lors des différentes étapes de conception, d’installation, de test, de mise en service, de collection des données et de maintenance de l’infrastructure d’alimentation électrique des datacenters ».