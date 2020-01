Eaton enrichit son portefeuille en cybersécurité de la double certification Underwriters Laboratories (UL) et de la Comission Électrotechnique Internationale IEC

janvier 2020 par Patrick LEBRETON

Les cartes de communication des onduleurs (UPS) Eaton sont les premières solutions technologiques qui répondent à la fois aux normes de cybersécurité IEC 62443-4-2 et UL 2900-1.

Eaton souligne la nécessité d’adopter une norme de cybersécurité commune mondiale pour assurer une alimentation électrique sûre et sécurisée dans un monde de plus en plus connecté et numérisé.

Eaton poursuit le développement de son programme de cybersécurité avec l’obtention des certifications de cybersécurité de la Commission Électrotechnique Internationale (IEC) pour ses nouvelles cartes Gigabit pour les réseaux IT et ModBus - pour la gestion technique centralisée (GTC). Ces produits sont également conformes aux normes de cybersécurité UL (d’Underwriters Laboratories) de protection réseau avancée pour les cartes de communication des onduleurs (UPS). Eaton est la première entreprise de son secteur à obtenir la double certification IEC et UL, ce qui témoigne de sa compétence pour répondre aux spécifications les plus strictes et aux attentes des clients en matière d’alimentation sécurisée.

Les analystes estiment que le nombre d’appareils connectés s’élèvera à 41,6 milliards d’ici 2025, générant 79,4 zettaoctets de données à conserver et à traiter. (Source : IDC). L’explosion de l’Internet industriel des objets (IIoT) impose des exigences pointues en termes de sécurité. En l’absence de normes de cybersécurité mondiales, la gestion des exigences de l’IIoT en la matière est une tâche ardue.

La carte réseau Gigabit a été la première carte de communication d’onduleur à répondre à la norme UL. La carte réseau Gigabit et la carte ModBUS (INDGTW) sont désormais certifiées selon la norme IEC 62443-4-2. Ces cartes de communication Eaton permettent de connecter en toute simplicité des onduleurs monophasés et triphasés, tout en offrant des protections en matière de cybersécurité pour assurer l’alimentation continue au sein des bâtiments tertiaires, des sites de production et des grands datacenters.

La division Electrique d’Eaton est un leader mondial dans les domaines de la distribution énergétique et de la protection de circuits ; des onduleurs (UPS) ; du contrôle et de l’automatisation, de l’éclairage de sécurité, de la sécurité incendie et des systèmes anti-intrusion ; de solutions structurelles et de dispositifs de câblage ; de solutions pour les environnements difficiles et dangereux ; et enfin, de services d’ingénierie. Grâce à ses solutions globales, Eaton répond aux principaux défis actuels de gestion de l’énergie électrique.