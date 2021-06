Eagle Eye Networks propose une caméra corporelle 4G

juin 2021 par Marc Jacob

Eagle Eye Networks présente la première caméra corporelle 4G à connexion directe en Cloud conçue spécifiquement pour un usage commercial. Cette nouvelle offre permet aux clients commerciaux d’accéder à un prix abordable à des services de caméras corporelles de qualité professionnelle, riches en fonctionnalités, qui améliorent la sécurité et la responsabilité du personnel, déclenchent une réponse immédiate et fournissent des preuves précieuses, tout en protégeant les biens et en assurant la sécurité des communautés. Les caméras corporelles Eagle Eye peuvent être commandées dès maintenant et seront livrées au troisième trimestre.

Les caméras corporelles dissuadent les agressions, améliorent la responsabilisation et réduisent les fausses accusations. Les employés, qu’il s’agisse d’agents de sécurité privés, de personnel de vente au détail, de prestataires de services à domicile ou de livreurs, se sentent plus en sécurité et plus valorisés lorsqu’ils portent des caméras corporelles.

L’organisme de recherche mondial Omdia a identifié les caméras corporelles dans les applications non policières comme l’une des principales tendances en 2021, affirmant que le marché potentiel adressable pour les caméras piétons commerciales est bien plus important que celui des forces de l’ordre. Rien qu’aux États-Unis, Omdia estime que les agents de sécurité privés sont deux fois plus nombreux que les policiers et que de nouveaux utilisateurs de caméras corporelles commerciales - dans le commerce de détail, par exemple - apparaissent rapidement.

Avec les caméras piétons Eagle Eye, les utilisateurs peuvent :

• Utilisez la 4G ou le Wi-Fi pour la diffusion en direct, la visualisation à distance en temps réel et l’enregistrement direct sur le cloud

• Combinez les caméras fixes, mobiles et piétons, ce qui facilite le fonctionnement de l’ensemble de votre système de surveillance

• Envoyez un flux à un centre d’opérations de surveillance ou de sécurité et utilisez la géolocalisation pour une réponse et une assistance immédiates

• Bénéficiez d’une plus grande zone de visualisation grâce aux fonctions fisheye qui sont déwarpées dans l’application de gestion du Cloud d’Eagle Eye

• Gérez un grand nombre de caméras dans le Cloud et surveillez-les depuis une salle de contrôle

• Utilisez l’audio bidirectionnel pour communiquer clairement

• Protégez votre personnel au travail et dans la communauté

• Protégez votre investissement grâce à des caméras renforcées qui offrent une durabilité et une qualité dignes des forces de l’ordre à un prix abordable

• Gagnez en flexibilité pour la diffusion en direct et la récupération de vidéos pendant l’amarrage grâce aux capacités de recharge rapide

Les caméras piétons sont initialement disponibles sur la plateforme CameraManager d’Eagle Eye Networks, et seront disponibles sur le système de gestion vidéo (VMS) Eagle Eye Cloud en 2022. Les caméras piétons d’Eagle Eye peuvent également être protégées par le service de remplacement d’Eagle Eye Networks.