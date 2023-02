EYRA Group et Board of Cyber deviennent partenaires en Suisse

février 2023 par Marc Jacob

Spécialisé en services managés de cloud privés et publics, cybersécurité et protection des données personnelles, EYRA Group s’allie avec Board of Cyber, entreprise française spécialiste de la gestion du risque cyber, pour ajouter à ses services la solution Security Rating®. Cette solution SaaS automatisée, rapide et non intrusive, permettra à ses clients d’évaluer en continu les risques cyber de leur organisation mais aussi ceux de leurs fournisseurs, et ainsi améliorer leurs performances en cybersécurité.

EYRA Group propose à ses clients des services de gestion informatique, de conseil et d’audit, de formation et de sensibilisation, des services de mise en œuvre et de développement de technologies de sécurité, et des services de sécurité managés (MSSP). Avec Board of Cyber, EYRA Group renforce son offre « Cybersecurity Assessment Solutions » et ses services audit et sensibilisation. Ses clients pourront faire face à toutes les problématiques cyber : anticiper, prévenir, protéger, détecter, réagir et récupérer (cyber résilience), et ainsi construire autour d’eux un écosystème de confiance.

Un acteur incontournable du marché de l’IT en Suisse romande

EYRA Group propose une offre 360° IT Services articulée autour de 5 piliers : les projets IT de transformation, les solutions Adaptive SwissCloud, l’offre de cybersécurité incluant un cyberSecurity Operations Center (SOC) la mise à disposition de ressources spécialisées et l’offre technologique pour fournir le meilleur des produits hardware et software. Avec plus de 10 ans d’engagement et d’expertise au travers de ses filiales, EYRA Group emploie une centaine de collaborateurs répartis sur quatre sites entre Genève, Lausanne, Zürich et Neuchâtel. eyra-group.ch