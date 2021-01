EXPERTISE AN2V - Session du 10 février 2021 17 heures 30 - 18 heures 30 "De la cyber-sécurité à la cyber-résilience"

janvier 2021 par Marc Jacob

Etat des lieux cyber

La cyber-criminalité n’est pas une menace nouvelle, mais la pandémie COVID a non seulement accéléré la transformation digitale de la société mais a également considérablement augmenté la surface d’attaque cyber.

Le nouveau vocabulaire à intégrer

Chacun doit se considérer comme une réelle cible permanente et non plus comme une cible hypothétique. On ne doit donc plus parler de cyber-sécurité mais de cyber-résilience. Il faut arriver à surmonter la crise et non plus seulement tenter de l’éviter.

Penser et agir "Résilience et continuité d’activité"

Introduction à la cyber-assurance, certification-labellisation prochaine de tous les système d’information.

Quelles conséquences pour les technologies de sûreté ?

Echanges avec les participants

Les intervenants M. Virgile AUGÉ - AN2V

Il a rejoint l’équipe AN2V en janvier 2021 comme Consultant senior en sûreté, vidéoprotection, cybersécurité et sécurité économique. Il dispose de 17 ans d’expérience professionnelle dans les domaines de la sécurité-sûreté des personnes et des biens (Référent-Sûreté et Référent sécurité économique en Gendarmerie nationale).

M. Florent SKRABACZ - Shadline

Co-fondateur et dirigeant de la société Shadline depuis 2017. Il a auparavant cofondé le groupe Erium, et dirigé les BUs de Cybersécurité des Groupes Sopra Steria et Lexsi. Son expertise est reconnue par de nombreux dirigeants d’entreprises et RSSI, auprès desquels il intervient sur les stratégies de Cybersécurité et de réponse aux Crises Cyber Majeures. Il publie régulièrement des avis d’experts dans des médias généralistes ou spécialisés.

Comment s’inscrire ?

Inscription en ligne sur YURPLAN, en utilisant le QRCode ou le bouton ci-dessous.

Inscription libre et gratuite pour les utilisateurs publics et privés de technologies de sûreté, journalistes, institutionnels...

Inscription réservée aux entreprises membres pour les entreprises ayant une offre de produit ou de service dans le domaine des technologies de sûreté.

INSCRIPTION VIA YURPLAN

Contact AN2V

Rémi FARGETTE

Directeur général

rf@an2v.org