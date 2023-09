EVERIAL acquiert le groupe TACT INC. et étend ses activités au Canada

septembre 2023 par Patrick LEBRETON

Everial, expert de la gestion et du traitement de documents et des nouveaux usages digitaux annonce le rachat du groupe canadien TACT (Montréal), lui-même spécialiste des solutions et services de numérisation et de dématérialisation des flux documentaires. Cette acquisition permet à Everial de mettre un pied sur le continent américain pour développer ses activités sur un marché très ouvert.

Le Groupe TACT est une entreprise fondée en 1988 à Montréal. Elle s’appuie sur deux centres de traitement situés à Montréal et à Québec pour le traitement des documents et des flux documentaires digitaux. Elle est reconnue pour son expertise en logiciels et solutions et sa capacité à mener des projets complexes et d’envergure pour le compte d’organisations publiques et privées. Elle est composée d’une équipe de 80 collaborateurs bilingues et experts dans leur domaine.

Everial et le Groupe TACT unis pour une croissance prometteuse

Cette acquisition se veut complémentaire pour les deux entreprises. Everial bénéficiera de la notoriété et de l’expertise du Groupe TACT sur différents marchés (santé, finances, éducation) pour développer ses prestations. A terme l’ambition sera pour elle, d’éditer et vendre ses solutions logicielles aujourd’hui commercialisées en France. Quant au Groupe TACT, il s’appuiera sur un groupe solide et d’envergure pour renforcer sa position et continuer de grandir sur son marché natif.

Le secteur de l’archivage et de la gestion et traitement documentaire est pleine transformation. Mutation des marchés, défis technologiques, accélération de la transformation digitale des clients poussent Everial à innover et aller toujours plus loin et désormais au-delà de l’Europe.

Ce rachat est aussi une histoire de rencontre entre deux entrepreneurs qui ont la volonté de faire grandir leurs activités et les hommes qui les composent. L’esprit d’entreprendre est une valeur forte portée et insuflée au sein d’Everial par les dirigeants de l’entreprise familiale. C’est cette culture qui a permis à Everial de grandir et se développer et qui, aujourd’hui, se confirme avec ce rachat gagnant-gagnant.