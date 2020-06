ESET se distingue dans le premier test d’applications de sécurité sur Android pour entreprises

juin 2020 par Marc Jacob

ESET Endpoint Security for Android, la version entreprise de l’application de sécurité mobile Android d’ESET, a obtenu le meilleur score dans la première édition du test des applications de sécurité Android pour entreprises d’AV-TEST, un organisme de test impartial et respecté.

Lors de la première édition du nouveau test, trois solutions de sécurité ont été testées, dont ESET Endpoint Security for Android. Dans deux des trois parties clés du test, Convivialité et Performance, les trois solutions ont obtenu le meilleur score possible. Dans la partie Protection du test, incontestablement la plus importante, ESET Endpoint Security for Android a été la seule application à détecter 100 % des 3 100 échantillons.

Le test des applications de sécurité Android pour entreprises diffère du test des applications grand public dans deux domaines principaux.

Premièrement, l’ensemble des échantillons à détecter reflète les spécificités de l’utilisation des appareils Android en milieu professionnel. Par exemple, plutôt que des applications de jeu infectées, les échantillons comportent des menaces qui ciblent habituellement les utilisateurs en entreprise. Les applications pour la version entreprise du test ont été prises exclusivement dans Google Play, la boutique d’applications Android officielle. Il n’est donc pas nécessaire de configurer la protection pour qu’elle prenne également en charge des types de menaces peu courantes que les utilisateurs professionnels rencontrent rarement.

Deuxièmement, la souplesse d’administration de la solution de sécurité est également prise en compte.

La conception du test de performance a été légèrement modifiée afin que le nouveau test évalue l’impact sur le chargement des sites web, l’ouverture des documents et le trafic réseau.