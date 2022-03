ESET s’associe à Intel pour renforcer la sécurité des postes de travail grâce à la détection matérielle des ransomwares

mars 2022 par Marc Jacob

Reconnaissant la nature complexe et évolutive des ransomwares, une menace toujours plus redoutable pour les entreprises et notre vie personnelle, ESET intégre la technologie de détection matérielle des ransomwares unique à Intel dans ses solutions de détection logicielle. Les progrès en matière d’innovations technologiques se traduisent souvent par de nouveaux outils qui soutiennent la sécurité des PME. L’intégration d’Intel TDT signifie que les logiciels de sécurité ESET pour endpoints fonctionnant sur des PC avec des puces Intel peuvent fournir une protection nettement améliorée contre les ransomwares.

En raison de l’impact dévastateur des attaques de ransomwares et de la complexité croissante de la défense des endpoints, les ransomwares restent une préoccupation majeure. Pour mieux répondre à ce défi, l’intégration d’une détection améliorée des ransomwares dans les solutions de sécurité ESET pour endpoints renforcera l’immunité à la plupart des tentatives de contournement de la détection. L’évolution et la progression constantes de la technologie de machine learning d’Intel TDT permet aux fonctionnalités des solutions de sécurité ESET de détecter des variantes de ransomwares.

Pour ESET et ses clients, la proposition de valeur de cette collaboration réside dans les avantages parallèles de l’utilisation des modèles de machine learning d’Intel TDT, pour aider à la détection des ransomwares, et du fait de déporter les traitements sur le contrôleur graphique intégré (GPU) d’Intel, afin de maintenir les performances globales du système à un niveau élevé.

Cette intégration se matérialisera plus tard cette année dans une nouvelle version des produits de sécurité ESET pour endpoints. ESET se concentrera dans un premier temps sur les PC Windows équipés de la 9e génération ou plus d’Intel Core™ et d’Intel vPro, qui sont directement capables de tirer parti d’Intel TDT.