ESET remporte le prix Tech Cares 2021 Award décerné par TrustRadius

octobre 2021 par Marc Jacob

Pour être éligible au prix Tech Cares, chaque entreprise nominée devait être une entreprise de technologie B2B faisant preuve d’une forte responsabilité sociétale en 2020 et 2021. La nomination des entreprises est libre, et même des collaborateurs peuvent nominer leur entreprise. Toutes les initiatives de RSE des candidats ont été soigneusement examinées par l’équipe de recherche de TrustRadius.

Aux côtés d’autres pionniers de l’industrie technologique, ESET a réalisé des progrès significatifs dans les domaines sociaux, environnementaux et culturels. En invitant ses collaborateurs à participer à différentes activités de volontariat, ESET joue un rôle actif dans la société et s’engage envers la communauté au sens large. La Fondation ESET soutient des initiatives via un programme de subventions réservé aux collaborateurs d’ESET qui souhaitent bénéficier d’une aide sur les projets pour lesquels ils se sont portés volontaires.

Le site Safer Kids Online reflète la détermination d’ESET de créer un environnement en ligne plus sûr pour que les enfants puissent profiter pleinement du potentiel d’Internet, sans danger. Le prix ESET Science Award valorise l’importance des avancées scientifiques significatives pour la société. Lancé en 2019, ce prix a pour objectif d’attirer des étudiants talentueux vers des carrières scientifiques et faire rayonner la science slovaque à l’échelle mondiale. ESET croit fermement qu’une science de haute qualité est essentielle au développement des pays et à leurs progrès. ESET est également membre de l’initiative Digital Skills, qui soutient l’éducation digitale pour les enseignants.

ESET contrôle régulièrement sa consommation d’énergie et sa production de déchets en coopération avec l’Institut de l’économie circulaire (INCIEN) afin de réduire son impact global sur l’environnement. Pour en savoir plus sur les activités de RSE d’ESET, consultez notre site web sur l’impact sociétal.

À propos de TrustRadius

TrustRadius aide les acheteurs de technologie à prendre de meilleures décisions, et permet aux fournisseurs de se distinguer de manière unique, d’améliorer les conversions, d’engager les acheteurs à forte intention, et d’obtenir des connaissances sur les clients. Chaque mois, plus d’un million d’acheteurs de technologies B2B, dont plus de 50 % de grandes entreprises, se fient aux évaluations et aux avis vérifiés sur TrustRadius.com pour prendre des décisions d’achat éclairées. Basé à Austin dans le Texas, TrustRadius a été fondé par des entrepreneurs et bénéficie du soutien financier de Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners, et Next Coast Ventures.