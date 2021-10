ESET réinvente son gestionnaire de mots de passe

octobre 2021 par Marc Jacob

ESET a lancé une nouvelle version de son offre grand public, qui comprend ESET NOD32 Antivirus, ESET Internet Security et ESET Smart Security® Premium et la nouvelle version de son gestionnaire de mots de passe “ESET Password Manager”. Les utilisateurs de ces solutions auront désormais accès à ESET HOME, disponible sous la forme d’une application mobile ou d’un portail web, pour gérer la sécurité de leurs appareils personnels Windows et Android à partir d’une interface pratique et unifiée.

Le mois européen de la cyber sécurité l’a martelé, il est primordial de prendre le plus grand soin de ses mots de passe. ESET prend le sujet à bras le corps, le gestionnaire de mots de passe ESET a été totalement réinventé. Un gestionnaire de mots de passe est une application spécialement conçue pour stocker vos données de connexion dans une chambre forte chiffrée et qui vous permet de générer des mots de passe complexes sans effort. En rendant extrêmement facile la création, la sauvegarde et le remplissage automatique d’un mot de passe unique et fiable pour chacun de vos comptes en ligne. Ce « coffre-fort numérique » est une solution efficace aux problèmes de mots de passe peu sécurisés ou oubliés. Avec un gestionnaire de mot de passe, vous n’avez plus qu’un seul mot de passe à retenir, celui de votre coffre-fort numérique. D’ailleurs nous recommandons d’utiliser à cet effet une phrase de passe, plus simple à retenir et toute aussi sécurisée.

N’oubliez plus jamais un seul mot de passe ! ESET Password Manager facilitera votre vie et rendra vos mots de passe plus sûrs en vous permettant de gérer vos mots de passe, numéros de carte de crédit et autres informations sensibles, et d’y accéder de n’importe où. Tout le contenu de l’application est chiffré, et vous seul y avez accès.

Disponible avec ESET Smart Security® Premium, la nouvelle version de Password Manager a été complètement refondue pour améliorer la sécurité et la facilité d’utilisation, afin de simplifier la gestion de ce qui peut sembler être une liste interminable de mots de passe. Elle est disponible dans les principaux navigateurs sous forme d’extension, et sur les appareils Android et iOS sous forme d’application native. La prise en charge de KeePass et de Microsoft Authenticator fait également partie des nouvelles fonctionnalités.

Quelles sont les autres nouveautés ? ESET Home permet aux utilisateurs d’ajouter, gérer et partager des licences avec leur famille. Intégré à ESET Smart Security® Premium, LiveGuard fournit une protection supplémentaire contre des menaces jamais vues auparavant, protégeant les utilisateurs contre les malwares avant qu’ils ne s’exécutent. De plus, la protection des transactions bancaires et des paiements, disponible avec ESET Internet Security et ESET Smart Security® Premium, pourra désormais être activée par défaut, protégeant avec un mode renforcé tout navigateur pris en charge.