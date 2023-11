ESET reconnu comme "acteur majeur" dans le rapport de Forrester évaluant les acteurs de la cybersécurité

novembre 2023 par Patrick LEBRETON

ESET, éditeur européen de la cybersécurité, a été désigné comme "acteur majeur" dans le célèbre rapport "Endpoint Security, Q4 2023" de Forrester. Le cabinet d’analystes souligne l’efficacité des solutions de sécurité d’ESET dans la prévention des malwares et des exploits. ESET apporte un niveau de sécurité jugé robuste aux appareils mobiles depuis une gestion des machines ainsi qu’une gestion des vulnérabilités et l’application de correctifs automatisé.

ESET, l’un des leaders mondiaux dans le domaine de la cybersécurité, a été reconnu comme un "acteur majeur" dans le rapport The Forrester Wave™ : "Endpoint Security, Q4 2023".

Forrester, un cabinet d’analystes, a analysé 13 des principaux fournisseurs de sécurité pour les terminaux dans le cadre de son évaluation. Pas moins de 25 critères sont notés pour guider les professionnels de la sécurité et des risques dans le choix de la solution la mieux adaptée à leurs besoins.

Le rapport souligne le rôle crucial des solutions de sécurité pour les terminaux, qui constituent la première et la dernière ligne de défense en milieu professionnel en protégeant les appareils contre les malwares, en détectant et en remédiant aux actions malveillantes et en résolvant les incidents rapidement et efficacement.

Le rapport souligne : "l’avantage clé d’ESET est sa capacité à protéger les organisations à fortes contraintes, dont des infrastructures air gap", Le rapport note également qu’ESET possède des mécanismes multiples de prévention de pointe, détectant les malwares et les exploits ciblant les terminaux. D’autre part, la solution prend en charge les appareils mobiles, inclut la gestion des vulnérabilités et des correctifs pour tous les terminaux pris en charge.

Jakub Debski, Chief Product Officer chez ESET, a déclaré : "Protéger nos utilisateurs et leurs entreprises contre les menaces avancées et les plus sophistiquées est au cœur de notre mission. Dans le paysage numérique en constante évolution, il est essentiel pour les entreprises d’avoir accès à des outils de détection et de réponse robustes. Nous permettons aux entreprises de se concentrer sur leurs opérations et de simplifier leur sécurité grâce à la plateforme XDR unifiée d’ESET."