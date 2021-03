ESET reconnu « TOP PLAYER » dans le Market Quadrant APT Protection - Radicati en 2021

mars 2021 par Marc Jacob

ESET a été reconnu parmi les « Top Players » pour la seconde année consécutive dans le rapport Market Quadrant Advanced Persistent Threat (APT) Protection de Radicati en 2021. Le rapport évalue les 12 principaux éditeurs de solutions de sécurité sur le marché, en regard de leurs moyens et de leur vision stratégique. ESET est l’un des six éditeurs à recevoir le statut de Top Player.

Le Market Quadrant de Radicati dresse le tableau d’un marché technologique spécifique. Cette édition couvre la protection contre les menaces persistantes avancées, définie comme étant « un ensemble de solutions intégrées pour la détection, la prévention et la remédiation éventuelle des menaces de type « zero-day » et des attaques malveillantes persistantes. »

L’offre ESET pour entreprises comprend un large éventail de solutions de pointe, notamment ESET Enterprise Inspector (EDR, Endpoint Detection & Response), ESET Threat Intelligence et ESET Dynamic Threat Defense (Cloud Sandbox).. Ces solutions, sont reconnues comme robustes notamment pour leurs fonctionnalités de détection et de traitement des incidents (EDR), y compris la surveillance des événements tels que l’exécution de processus et de scripts, et des fonctionnalités étendues de remédiation et d’intervention. Le rapport a également souligné la facilité de déploiement et d’utilisation des solutions ESET, ainsi que leur disponibilité multilingue.

Radicati positionne les éditeurs dans un quadrant selon deux critères : moyens et vision stratégique. Radicati évalue les fonctionnalités clés, y compris, mais sans s’y limiter, la détection et le traitement des incidents, les options de déploiement, la prise en charge des plateformes, la détection des malwares, le sandboxing et la mise en quarantaine, les investigations, et l’analyse des menaces zero-day et avancées.

Dans le Market Quadrant APT Protection de Radicati en 2021, les Top Players sont décrits comme étant les leaders actuels du marché, avec des produits qui offrent à la fois des fonctionnalités étendues et approfondies, tout en possédant une solide vision pour l’avenir. Le positionnement d’ESET en tant que Top Player pour la seconde année consécutive démontre la ténacité de l’entreprise. Le rapport de Radicati affirme que « les éditeurs ne deviennent pas des Top Players du jour au lendemain... Ils doivent éviter le piège de l’autosatisfaction et continuer d’innover.