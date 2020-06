ESET obtient le statut de « Champion » dans la grille Cybersecurity Leadership Matrix 2020

ESET a obtenu le statut de Champion pour la deuxième année consécutive dans la grille Cybersecurity Leadership Matrix 2020 de Canalys, avec un meilleur positionnement par rapport à la grille de 2019, et un focus sur la croissance du channel et la dynamique au-delà de l’Europe.

Canalys est un spécialistel de l’analyse du marché des technologies, qui se concentre sur un domaine particulier, et s’efforce de guider ses clients sur l’avenir du secteur technologique en se projetant au-delà des modèles traditionnels.

La grille Cybersecurity Leadership Matrix de Canalys a évalué le channel et les performances sur le marché de 17 fournisseurs de solutions de cybersécurité au cours des 12 derniers mois. La grille combine le feedback des partenaires dans l’outil d’évaluation de Canalys avec une analyse impartiale de la dynamique de chaque fournisseur en matière d’investissements, de stratégie, de performance sur le marché et d’exécution.

ESET a obtenu les meilleurs scores dans les catégories de la disponibilité et l’approvisionnement des produits, et de la facilité de la relation commerciale. L’amélioration de la position d’ESET dans la grille est le résultat du lancement d’un module dédié aux MSP pour stimuler la croissance via 7 000 MSP, ainsi que de l’intégration du feedback émanant des Partners Councils locaux concernant les feuilles de route des produits, les technologies et les besoins des clients. Cette approche collaborative garantit que les différentes régions à travers le monde fonctionnent de manière innovante et efficace, et sont en phase avec le paysage mondial de la cybersécurité.

ESET est l’une des sept entreprises à avoir obtenu le statut de Champion, et l’une des quatre à avoir réaffirmé ce statut, aux côtés de Cisco, Palo Alto Networks et Fortinet. Les Champions obtiennent les meilleurs scores dans l’évaluation des fournisseurs de Canalys, et présentent des caractéristiques communes, notamment l’amélioration et la simplification des processus du channel, et la volonté d’accroître les revenus générés par les partenaires. Les Champions doivent également démontrer qu’ils investissent durablement dans l’avenir des modèles de leur channel, au travers de programmes et d’initiatives.