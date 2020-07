ESET obtient d’excellents résultats au premier semestre 2020 aux tests AV-Comparatives

juillet 2020 par Marc Jacob

ESET a obtenu des scores élevés pour sa solution Endpoint Protection Advanced Cloud dans le test de sécurité des entreprises d’AV-Comparatives au premier semestre 2020. AV-Comparatives, un organisme leader de tests impartiaux, utilise l’un des plus grands nombres d’échantillons de malwares au monde pour créer un environnement similaire aux conditions réelles. Ce rapport évalue les performances, la protection en conditions réelles et la protection contre les malwares de 19 éditeurs.

Test des protections en conditions réelles

Le test des protections en conditions réelles d’AV-Comparatives imite les attaques des malwares en ligne qu’un utilisateur professionnel typique pourrait rencontrer en surfant sur Internet. Dans sa dernière édition, ce test comprenait 767 cas avec des URL amenant directement à des exécutables malveillants. Le nombre d’échantillons non-détectés varie de zéro à 27, six étant le nombre moyen d’échantillons non-détectés, et le nombre de fausses alertes varie de zéro à 41. ESET Endpoint Protection Advanced Cloud et Cloud Administrator ont détecté tous les cas sauf trois, et n’ont généré aucune fausse alarme.

Test des protections contre les malwares

Le test des protections contre les malwares est un scénario dans lequel un malware est déjà présent sur le disque, ou entre dans le système de test par un autre moyen que directement depuis Internet. Dans ce test, ESET fait partie du groupe des quatre fournisseurs ayant un taux de protection contre les malwares de 99,9 %, soit le second meilleur score du test, et n’a, une fois de plus, généré aucune fausse alerte.

Test de performance

Le test de performance se déroule conformément au critère reconnu PC Mark, dans lequel la machine de test, sans aucun logiciel de sécurité installé, reçoit un score de 100 points PC Mark. Les résultats de ce test se situent entre 98,9 et 92,5 points. ESET Endpoint Security est la seconde solution de sécurité la plus légère avec un score de 98,7 points.

Faux positifs

ESET a généré zéro faux positif à tous les tests. Comme le souligne le rapport, les faux positifs peuvent causer autant de problèmes qu’une infection réelle, et les éviter est un élément crucial de tout produit antivirus. AV-Comparatives a effectué de nombreux tests visant à produire des faux positifs avec les protections contre les malwares et les protections en conditions réelles.