ESET et AVAST livrent leur analyse de la backdoor Mikroceen

mai 2020 par ESET et Avast

ESET s’est récemment associé à Avast pour étudier un outil d’accès à distance répandu et en constante évolution, qui est doté de fonctionnalités de porte dérobée. ESET l’a baptisé Mikroceen. Dans cette analyse conjointe, les chercheurs ont découvert que Mikroceen était utilisé dans des attaques d’espionnage contre des entités gouvernementales et commerciales (dans les secteurs des télécommunications et du gaz) en Asie centrale.