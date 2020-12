ESET est nommé « Leader stratégique » par AV-Comparatives lors des tests de prévention et de traitement des menaces

décembre 2020 par Marc Jacob

ESET a été nommé « Leader Stratégique » dans Endpoint Prevention and Response (EPR) Comparative Report, l’un des tests les plus complets de solutions de Endpoint Détection et Réponse pour terminaux (EDR) jamais réalisés par AV-Comparatives. L’offre ESET PROTECT Enterprise, comprenant la console d’administration ESET PROTECT, ESET Endpoint Security 7.3, et ESET Enterprise Inspector 1.4 – la solution EDR d’ESET – a été testé pour le rapport.

AV-Comparatives, un organisme de tests impartiaux bien connu pour ses tests novateurs en environnement réel, a soumis les produits de neuf éditeurs à des dizaines d’attaques ciblées, chacune déployée par différentes techniques et tactiques.

En plus des tests approfondis traditionnels, AV-Comparatives a développé un cadre Enterprise EPR CyberRisk Quadrant™ qui mesure l’efficacité de chaque produit à empêcher les failles de sécurité, les économies calculées qui en résultent, les coûts d’achat du produit et les coûts de fiabilité du produit (encourus en raison des faux positifs). ESET a été nommé leader stratégique, la plus haute certification du quadrant. Les leaders stratégiques offrent des produits présentant un retour sur investissement très élevé et un coût total de possession très faible, grâce à des fonctionnalités techniques exceptionnelles combinées à des coûts raisonnables. Les leaders stratégiques développent des idées révolutionnaires et les mettent en œuvre de manière impressionnante dans leurs produits.

ESET a obtenu des scores particulièrement élevés dans les catégories du traitement actif, du traitement passif, et des fonctionnalités combinées de prévention/traitement, obtenant les pourcentages les plus élevés des tests avec respectivement 98 %, 100 % et 99 %. Dans la catégorie de la prévention combinée, seuls quatre des neuf éditeurs ont obtenu un tel résultat.

Comme indiqué dans le rapport, ESET PROTECT Enterprise est d’une efficacité exceptionnelle dans la lutte contre les menaces ciblant les utilisateurs, en particulier avant qu’elles ne progressent dans l’environnement des utilisateurs. La console d’administration intuitive et facile à utiliser a été saluée, ainsi que les données contextuelles fournies aux analystes de la sécurité pour qu’ils hiérarchisent et atténuent les menaces, et poursuivent leurs enquêtes. En plus des données et des informations sur les menaces, les solutions d’ESET sont bien alignées sur MITRE ATT&CK®, permettant aux analystes de remonter un incident au besoin et fournir des mesures défensives supplémentaires lorsqu’elles sont disponibles

Andreas Clementi, PDG et fondateur d’AV-Comparatives, a déclaré : « ESET a non seulement obtenu le meilleur score de prévention et de traitement combiné durant les tests, mais a également fait preuve de fonctionnalités exceptionnelles de détection et de reporting. Les résultats des tests d’AV-Comparatives démontrent que le coût total de possession d’ESET pour les entreprises est le plus bas parmi tous les éditeurs évalués, et renforcent la position de leader stratégique d’ESET. »