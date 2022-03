ESET est classé « Top Player » du rapport APT Protection Market Quadrant de Radicati 2022

mars 2022 par Marc Jacob

Les groupes dits « avancé » ou « persistants » sont responsables des campagnes les plus emblématiques, visant les organisations de toutes tailles et de tous secteurs à travers le monde. Nécessitant plus qu’une simple solution antivirus ou antimalwares, la protection contre les menaces persistantes avancées est définie par Radicati comme « un ensemble de solutions intégrées pour la détection, la prévention et la remédiation éventuelle des menaces zero-day et des attaques malveillantes persistantes ». Les solutions de protection contre les menaces persistantes avancées comprennent notamment dans le cas d’ESET une plateforme d’administration pour entreprise (ESET PROTECT Enterprise) avec fonctionnalités de XDR, une défense contre les menaces avancées (ESET LiveGuard Advanced), la détection et le traitement pour endpoints (ESET Inspect), des réseaux de réputation (ESET LiveGrid®), et des renseignements sur les menaces (flux de renseignements et rapports d’ESET).

Dans le rapport de Radicati, les solutions de sécurité ESET pour entreprises, telles qu’ESET PROTECT, ont été mises en avant pour leur capacité à offrir une plateforme d’administration unifiée, avec des fonctionnalités de recherche de menaces et de XDR. En particulier, ESET Inspect, le composant XDR de la plateforme ESET PROTECT, disponible dans le Cloud ou sur site, a été cité comme l’un des points forts de l’offre d’ESET.