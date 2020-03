ESET désigné « leader » de la protection contre les menaces avancées dans le Market Quadrant de Radicati

mars 2020 par Marc Jacob

Dans son rapport Market Quadrant 2020 sur la protection APT, le groupe Radicati positionne ESET comme leader (Top Player) de la protection contre les menaces persistantes avancées (Advanced Persistent Threat, APT) sur le marché de la sécurité. Le leader mondial de la cybersécurité, déjà nommé plusieurs fois leader dans la catégorie Endpoint Security des rapports Radicati, fait son entrée dans cette catégorie et conforte son rôle d’acteur de premier plan de la cybersécurité. Cette nomination arrive à un moment de forte tension où les capacités de détection et de réponse sont cruciales pour assurer la continuité des activités.

Les Market Quadrants de Radicati sont conçus pour illustrer des marchés technologiques spécifiques. Cette édition couvrait le segment « Protection contre les menaces persistantes avancées (APT) », qui regroupe un ensemble de solutions intégrées pour la détection, la prévention et la correction potentielle des menaces zero-day et des attaques malveillantes persistantes. Dans cette étude, deux solutions de prévention des menaces zero-day ont été évaluées : ESET Enterprise Inspector, notre outil EDR de détection des terminaux et de réponse aux incidents, et ESET Dynamic Threat Defense, notre bac à sable managé basé sur le Cloud.

ESET est l’un des 4 éditeurs du marché de la sécurité à obtenir le statut « leader » sur les 12 étudiés dans le cadre de ce rapport. Radicati place les éditeurs dans le quadrant selon deux critères : la fonctionnalité et la vision stratégique. Le premier critère est évalué d’après l’étendue et la richesse des fonctionnalités des solutions. Le deuxième critère s’intéresse à la compréhension des besoins du client, la capacité de mise en œuvre à des prix attractifs et sur des modèles de canaux, l’assistance à la clientèle et l’innovation. Parmi les caractéristiques et les fonctionnalités évaluées figurent les options de déploiement, la prise en charge des plateformes, la détection des programmes malveillants, le sandboxing et la mise en quarantaine, le cyber diagnostic et l’analyse des menaces zero-day et avancées, la correction, l’EDR.

Les auteurs du rapport vantent les solutions d’ESET, après examen de son vaste portefeuille de produits, pour leurs solides fonctions EDR qui alimentent des rapports de données en temps réel, pour leurs solutions sur console de gestion et en local, et pour leurs systèmes multilingues. Cette distinction assoie la réputation d’ESET en matière de simplicité des déploiements et de fluidité de l’expérience utilisateur, de même que son implication constante à diminuer l’empreinte et l’impact sur les ressources système.