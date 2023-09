ESET découvre une nouvelle porte dérobée déployée par un groupe de cyberattaquants aligné sur les intérêts de l’Iran

septembre 2023 par ESET

Les chercheurs d’ESET ont découvert une campagne menée par le groupe Ballistic Bobcat, qui utilise une nouvelle porte dérobée qu’ESET a nommée Sponsor. Ballistic Bobcat, précédemment suivi par ESET Research sous le nom d’APT35 / APT42 (également connu sous le nom de Charming Kitten, TA453 ou PHOSPHORUS), est un groupe de menace suspecté d’être aligné sur les intérêts de l’Iran. Il est considéré comme avancé et persistant et cible les organisations éducatives, gouvernementales et de soins de santé, ainsi que les militants des droits de l’homme et les journalistes. Il est majoritairement actif en Israël, au Moyen-Orient et aux États-Unis. Son objectif est le cyberespionnage. La majorité des 34 victimes se trouvent en Israël, deux au Brésil et aux Émirats arabes unis. En Israël, les victimes sont issues des secteurs de l’automobile, de la fabrication, de l’ingénierie, des services financiers, des médias, de la santé, de la technologie et des télécommunications.