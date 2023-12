ESET découvre que le dépôt officiel Python (PyPi) héberge un logiciel de cyberespionnage téléchargé plus de 10 000 fois

ESET Research a découvert un groupe de projets malveillants distribués via PyPI, le dépôt officiel de Python (langage de programmation). La menace cible à la fois les systèmes Windows et Linux et fournit une porte dérobée personnalisée avec des capacités de cyberespionnage. Elle permet l’exécution de commandes à distance et l’exfiltration de fichiers, et inclut parfois la possibilité de prendre des captures d’écran. Dans certains cas, la charge utile finale est une variante du célèbre W4SP Stealer. Celui-ci permet le vol des données personnelles et des informations d’identification, ou de surveiller le presse-papiers pour voler des crypto-monnaies, voir les deux.