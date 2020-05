ESET découvre l’utilisation de Gmail comme C&C par le groupe de cyberespionnage Turla (également appelé Snake)

mai 2020 par ESET

Les chercheurs d’ESET ont découvert une nouvelle version de la Backdoor ComRAT, l’une des plus anciennes familles de malwares opérées par le groupe Turla. Egalement appelé Snake, Turla, est un groupe de cyberespionnage actif depuis plus de dix ans. La fonctionnalité la plus intéressante de cette Backdoor est l’utilisation de l’interface web de Gmail pour recevoir des commandes et exfiltrer des données. ComRAT s’est attaqué à au moins trois institutions gouvernementales depuis 2017 pour y dérober des documents sensibles. ESET a découvert que cette dernière version de ComRAT était toujours utilisée au début de l’année 2020, ce qui montre que le groupe Turla est toujours très actif et constitue une menace majeure pour les diplomates et les militaires.