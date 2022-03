ESET cesse toute nouvelle vente en Russie

mars 2022 par ESET

En réponse à la décision choquante du gouvernement russe d’envahir l’Ukraine, ESET, 1er éditeur Européen de solutions de sécurité, annonce aujourd’hui l’arrêt de toute nouvelle vente à tous les individus, entreprises et organisations en Russie et en Biélorussie. Les ventes aux entités gouvernementales et apparentées étaient déjà interdites depuis 2016, lorsque le gouvernement russe a introduit des règles fiscales, une législation et des processus de certification favorisant les éditeurs locaux.

En complément de cette décision, notre réponse face à ce conflit comporte quatre volets :

Nous apportons un soutien humanitaire aux citoyens de l’Ukraine. La Fondation ESET a créé un fonds initial de 500 000 EUR pour aider les citoyens de l’Ukraine via un mélange de subventions directes et de dons à des ONG (notamment la Fondation INTEGRA et l’UNICEF). En tant qu’entreprise et communauté, ESET a organisé des collectes dons avec ses employés et encourage le bénévolat dans leurs communautés

En travaillant en étroite collaboration avec les spécialistes du support technique de notre partenaire ukrainien, nous avons étendu l’assistance client afin d’assurer la continuité des activités de nos clients sur le terrain. Nous mettons également gratuitement à niveau tous nos clients professionnels ukrainiens vers notre produit fournissant la meilleure protection, et nous prolongeons gratuitement les licences qui sont sur le point d’expirer pour tous les clients professionnels et particuliers du pays.

Nous fournissons des études et des informations sur la sécurité aux nombreux organismes mondiaux et européens qui s’efforcent d’aborder, résoudre et atténuer les cybermenaces découlant de ce conflit. ESET s’engage à protéger et rendre le monde plus sûr avec une télémétrie unique sur les malwares et des informations sur la sécurité. Nous partageons nos études sur le blog WeLiveSecurity et améliorons la prise en charge du traitement des incidents. ESET Research surveille les cybermenaces qui sont directement liées au conflit, en commençant par une annonce le 23 février concernant la découverte de HermeticWiper, un nouveau malware d’effacement de données (dit également « wiper ») ciblant l’Ukraine à la veille de l’incursion militaire russe en Ukraine. Entre le 27 février et le 1er mars, ESET Research a publié des avertissements à propos d’escroqueries caritatives exploitant la guerre en Ukraine, puis concernant la découverte d’un autre malware d’effacement de données et d’un composant utilisé pour propager HermeticWiper. ESET continue de soutenir la posture de cybersécurité défensive des entreprises et des organisations gouvernementales, y compris les équipes des CERT nationaux de l’Union européenne.

Pour renforcer cette réponse, nous avons mis à jour les solutions de sécurité des organisations menacées dans la zone de conflit, dans les États voisins et dans les États participant à la réponse internationale, au cas où elles seraient visées.

En tant qu’éditeur européen de solutions de cybersécurité depuis plus de 30 ans, ESET a comblé un besoin en contribuant à la diversité des logiciels de sécurité disponibles en Ukraine, en Russie et dans le monde entier. En tant que premier éditeur non russe de solutions de protection des endpoints sur le marché russe, nous ne prenons pas à la légère la décision d’interrompre les nouvelles ventes en Russie et en Biélorussie, mais notre priorité est de continuer à soutenir l’Ukraine et son peuple. Par conséquent, pour représenter au mieux notre position et notre soutien à nos partenaires européens en matière de cyberdéfense, et nos priorités communes en matière de cybersécurité, ESET a décidé de prendre cette mesure. D’autres mesures sont à l’étude et seront annoncées en temps voulu.