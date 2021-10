ESET améliore sa protection pour les particuliers et TPE et ajoute le support de ARM64

octobre 2021 par Marc Jacob

ESET lance une nouvelle version de son offre grand public, qui comprend ESET NOD32 Antivirus, ESET Internet Security et ESET Smart Security® Premium. Les utilisateurs de ces produits auront désormais accès à ESET HOME, disponible sous la forme d’une application mobile ou d’un portail web, pour gérer la sécurité de leurs appareils personnels Windows et Android à partir d’une interface pratique et unifiée.

Le Rapport d’ESET sur les menaces de T1 2021 fait état d’un volume extrêmement élevé de cyberattaques en 2021, avec une augmentation des menaces ciblant les employés en télétravail. Selon une étude menée par ESET auprès de ses clients, les ménages n’ont souvent qu’une seule personne en charge de la sécurité informatique de tous les membres de leur famille. C’est pourquoi il est essentiel pour l’administrateur du ménage de disposer d’une solution de gestion accessible.

Pour répondre efficacement aux exigences du grand public et fournir une protection de haut niveau, ESET lance LiveGuard au sein d’ESET Smart Security® Premium. LiveGuard fournit une couche supplémentaire de protection proactive contre des menaces jamais vues auparavant. ESET NOD32 Antivirus, ESET Internet Security et ESET Smart Security® Premium proposent également aux clients une protection améliorée et de nombreuses nouvelles fonctionnalités.

ESET HOME est le cœur de la nouvelle offre. Il s’agit d’une nouvelle plateforme d’administration améliorée qui facilite la gestion de la sécurité, à tout moment et en tout lieu. ESET HOME permet aux utilisateurs de superviser l’ensemble de leurs solutions ESET pour Windows ou Android depuis un seul endroit, avec une visibilité complète sur l’état de la protection des différents appareils connectés à leurs comptes.

Accessible via un portail web et une application mobile, l’application permet aux utilisateurs d’ajouter, gérer et partager des licences avec leur famille et de gérer l’antivol, le contrôle parental et le gestionnaire de mots de passe en toute simplicité.

En suivant de près les besoins de ses clients, ESET a apporté de nouvelles améliorations à sa protection des transactions bancaires et des paiements, notamment une sécurité supplémentaire pour les clients accédant aux portefeuilles de cryptomonnaies en ligne, de plus en plus menacés par les pirates informatiques, et aux sites web bancaires pour une gestion plus sûre de leurs actifs.

ESET NOD32 Antivirus a également été porté sur ARM64 disponible dans notre programme beta.

Autres mises à jour clés de la suite de la sécurité personnelle :

• ESET HOME — Les parents peuvent utiliser ESET HOME pour partager des licences avec leur famille et leurs amis, ou pour superviser l’activité en ligne de leurs enfants et définir leur temps d’écran dans le contrôle parental (via le portail web ESET HOME).

• LiveGuard — Intégré à ESET Smart Security® Premium, LiveGuard fournit une protection supplémentaire contre des menaces jamais vues auparavant, protégeant les utilisateurs contre les malwares avant qu’ils ne s’exécutent. Ce service personnalisé pour chaque utilisateur analyse les fichiers suspects, notamment les documents, les scripts, les programmes d’installation et les fichiers exécutables, dans un environnement de sandbox sécurisé.

• Amélioration de la protection — La protection des transactions bancaires et des paiements, disponible avec ESET Internet Security et ESET Smart Security® Premium, pourra désormais être activée par défaut, protégeant avec un mode renforcé tout navigateur pris en charge. Ransomware Shield comprend désormais des techniques de détection des comportements. Exploit Blocker a été amélioré pour couvrir des techniques malveillantes supplémentaires.

• Password Manager — Disponible avec ESET Smart Security® Premium, Password Manager a été complètement refondu pour améliorer la sécurité et la facilité d’utilisation. Il est disponible dans les principaux navigateurs sous forme d’extension, et sur les appareils Android et iOS sous forme d’application native. La prise en charge de KeePass et de Microsoft Authenticator fait partie des nouvelles fonctionnalités.