ESET ajoute de nouvelles briques à sa gamme de solutions

mars 2022 par Marc Jacob

ESET annonce la mise à jour de sa gamme destinées aux entreprises. Pierre angulaire de ces solutions, la plateforme d’administration évolue vers plus d’automatisation, la solution de détection et de traitement des incidents (EDR) est disponible dans le Cloud et plusieurs des solutions ESET pour Windows, macOS et Android bénéficient d’évolutions significatives.

Partagées par toutes les solutions et développées en interne depuis plus de 30 ans, de nombreuses couches de détection et de protection bloquent les intrusions et menaces connues ou inconnues. ESET aborde la sécurité sous un angle scientifique en s’intéressant très tôt au Machine Learning et au Cloud.

Une sécurité augmentée par plus de simplification et d’automatisation

La plateforme ESET PROTECT a été améliorée pour simplifier l’administration des solutions. Tout d’abord, un mécanisme de mise à jour automatique garantit que tous les agents ESET Endpoint et les solutions déployées soient constamment à jour. Deuxièmement, ESET Inspect Cloud (EDR) bénéficie d’une meilleure intégration dans ESET PROTECT. Troisième amélioration significative, la console d’administration est enrichie de nouveaux tableaux de bord, dont l’apparition d’un suivi spécifique à ESET LiveGuard Advanced, la solution de sandbox dans le Cloud.

Le cloud est un atout pour les entreprises, il facilite l’adoption de solutions de sécurité

Hébergé et maintenu par les équipes d’ESET, ESET Inspect Cloud démocratise l’EDR et facilite son accès au plus grand nombre. Cette technologie, combinée à la plateforme ESET PROTECT, permet d’élargir le champ des analyses possibles, créant ainsi une plateforme XDR. Cette nouvelle plateforme possède de nombreux points forts : la recherche de menaces (Threat Hunting), le traitement des incidents (Incident Response), ainsi qu’une visibilité complète sur le réseau supervisé.

La force d’un éditeur tel qu’ESET est de d’apporter une vision complète aux équipes en charge de la sécurité des systèmes d’information. Cette protection étendue permet la détection de manière synchronisée et efficace des logiciels malveillants ainsi que la détection des menaces et comportements suspects (EPP + EDR).

Conscient que certaines entreprises ne disposent pas d’expertise ou de temps suffisant pour assurer le maintien à niveau et le suivi permanent des alertes de sécurité, elles peuvent compter sur les Services Professionnels ESET. Nos modules d’accompagnement et de formation sont complets et disponible pour tous les niveaux. De plus, à la demande du client, notre équipe se charge des différentes mises à jour des solutions de sécurité ESET, autant que du suivi des alertes ou menaces. Ainsi les entreprises tirent pleinement des avantages de solutions ESET sans avoir à constituer une équipe interne d’experts en cybersécurité.

Amélioration des solutions déployées sur les postes

De nombreuses améliorations sont apportés aux solutions endpoint. Pour défendre les entreprises à l’ère du télétravail, ESET PROTECT intègre un nouveau module de lutte contre les attaques par Brute Force. Toujours pour protéger des menaces véhiculées par les messagerie ou le surf sur internet, une nouvelle fonction de contrôle web permet aux administrateurs de filtrer les accès des employés aux sites web depuis leurs appareils mobiles Android. À l’aide de catégories et de règles personnalisées, les administrateurs peuvent mettre sur liste noire ou sur liste blanche des URL qui mènent à des sites au contenu nuisible, ou simplement émettre un avertissement.

La popularité croissante des processeurs ARM64 en entreprise ou dans le domaine grand public, amène ESET à protéger les objets connectés et machines reposant sur ce socle.

Pour les utilisateurs de Mac, ESET a publié une nouvelle version d’ESET Endpoint Antivirus dotée d’une architecture de microservices qui remplace l’architecture monolithique précédente. La solution est plus stable et est compatible avec les appareils Apple M1 via Rosetta 2.