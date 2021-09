ESET Research révèle l’existence du groupe FamousSparrow qui espionne des hôtels, des gouvernements et des entreprises privées

septembre 2021 par ESET

Les chercheurs d’ESET ont découvert un nouveau groupe de cyberespionnage s’attaquant principalement à des hôtels dans le monde entier, mais également à des gouvernements, des entreprises internationales, des sociétés d’ingénierie et des cabinets d’avocats. Nous avons nommé ce groupe FamousSparrow et estime qu’il est actif depuis au moins 2019. Les victimes de FamousSparrow sont situées en Europe (France, Lituanie, Royaume-Uni), au Moyen-Orient (Israël, Arabie saoudite), en Amérique (Brésil, Canada, Guatemala), en Asie (Taiwan) et en Afrique (Burkina Faso). L’analyse de la victimologie suggère que le cyberespionnage est le principal objectif de FamousSparrow.