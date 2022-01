ESET Research enquête sur Donot Team

janvier 2022 par ESET

Les chercheurs d’ESET ont découvert de récentes campagnes et un arsenal de menaces actualisées du groupe de pirates Donot Team (également connu sous les noms APT-C-35 et SectorE02). D’après les conclusions de l’étude, le groupe est très persistant et a toujours ciblé les mêmes organisations depuis au moins deux ans. ESET a surveillé Donot Team pendant plus d’un an, de septembre 2020 à octobre 2021. Selon la télémétrie d’ESET, ce groupe se concentre sur un petit nombre de cibles principalement en Asie du Sud : Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan et Népal. Les ambassades de ces pays ont été prises pour cible dans d’autres régions : Moyen-Orient, Europe, Amérique du Nord et Amérique latine. Ces attaques visent des organisations gouvernementales et militaires, des ministères des affaires étrangères et des ambassades, et sont motivées par le cyberespionnage.