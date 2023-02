ESET Research découvre un cheval Troie caché dans deux fausses applications très populaires en Asie du Sud-Est et Asie de l’Est

février 2023 par ESET

Les chercheurs d’ESET ont découvert une campagne de malwares ciblant des utilisateurs sinophones en Asie du Sud-Est et de l’Est via des achats de publicités trompeuses, apparaissant dans les résultats de recherche de Google, ce qui conduit au téléchargement de programmes d’installation malveillants. Les attaquants inconnus ont créé de faux sites web qui ressemblent à l’identique à ceux d’applications populaires telles que Firefox, WhatsApp, Signal, Skype et Telegram, mais qui, en plus de fournir le logiciel légitime, diffusent également FatalRAT, un cheval de Troie d’accès à distance qui permet aux attaquants de contrôler les ordinateurs des victimes. Les attaques ont touché des utilisateurs principalement en Chine continentale, à Hong Kong et à Taïwan, mais également en Asie du Sud-Est et au Japon.