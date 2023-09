ESET : Les catastrophes naturelles sont un terrain propice aux faux appels aux dons

septembre 2023 par Benoit Grunemwald Expert en Cybersécurité, ESET France

Chaque catastrophe naturelle de grande ampleur génère de faux appels aux dons pour aider les victimes. Dernières en date, le séisme de magnitude 7 qui a frappé le Maroc le 8 septembre et les inondations meurtrières du 10 septembre en Libye. Sur les réseaux sociaux et en ligne, les cagnottes et collectes de dons se multiplient. Mais attention aux fausses cagnottes.

A la suite du séisme au Maroc et des inondations en Libye, un élan de solidarité a pris forme pour aider les sinistrés. Les appels aux dons émanent en premier lieu d’organismes connus et sécurisés, tels que la Croix Rouge ou le Secours populaire. Mais de nombreuses cagnottes apparaissent aussi sur des plateformes, organisées à titre privés par des particuliers ou organisations, comme Cotizup ou Leetchi. Sur ces plateformes, difficile de faire la différence entre associations humanitaires locales et fraudeurs exploitant une tragédie pour détourner de l’argent.

Le 14 septembre, la Direction Générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a rappelé aux citoyens de rester alerte sur les risques des faux appels aux dons. Ces escroqueries peuvent également prendre la forme d’emails ou de SMS appuyant sur l’urgence de la situation. Sur les réseaux sociaux, des images de victimes et de zones dévastées dirigent les utilisateurs vers des cagnottes PayPal qui n’ont rien de solidaires. En février dernier, les séismes meurtriers en Turquie et en Syrie avaient généré de nombreuses collectes de dons, faisant le choux gras des cybercriminels.

Benoit Grunemwald - Expert en Cybersécurité chez ESET France réagit :

« Sur quels aspects devez-vous concentrer votre attention ? En premier lieu, l’approche utilisée pour solliciter des dons. Lorsque vous recevez des courriels ou des messages sur les réseaux sociaux, il est crucial de vérifier l’expéditeur, mais surtout de vous assurer de la légitimité de la plateforme et de l’organisme collecteur. Il est recommandé de favoriser les plateformes bien établies et d’éviter toute tentative de phishing. Dans ce but, préférez l’accès direct aux sites des associations auxquelles vous souhaitez apporter votre soutien.

Lorsqu’une plateforme est moins reconnue, il est préférable de confirmer son enregistrement auprès de l’Orias, l’autorité de régulation des intermédiaires en assurances, banque et finance, en effectuant une recherche rapide sur le site Orias.fr. Bien que les plateformes soient généralement tenues de procéder à des vérifications lors des appels aux dons, il reste impératif de maintenir une vigilance constante, indépendamment du montant en jeu.

En cas de fraude, vous avez la possibilité de déposer une plainte au commissariat ou à la gendarmerie, ou de remplir une pré-plainte en ligne. »