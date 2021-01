ESET Internet Security reçoit le prix « Outstanding Product Award » d’AV-Comparatives

janvier 2021 par Marc Jacob

Pour sa principale série de tests pour le grand public en 2020, AV-Comparatives a soumis 17 produits de sécurité pour Windows à une enquête rigoureuse. Les tests portaient sur la capacité des produits à protéger contre de réelles menaces Internet, à identifier les malwares récents, à défendre contre des attaques ciblées avancées et fournir une protection sans ralentir les PC.

En plus de recevoir la récompense « Outstanding Product Award », ESET Internet Security a reçu le prix Gold Award dans la catégorie False Positives (faux positifs), produisant seulement cinq faux positifs et obtenant un score plus élevé que toutes autres solutions. Il a également reçu les prix Silver Awards dans les catégories Malware Protection (protection antimalwares) et Advanced Threat Protection (protection avancée contre les menaces).

Les examinateurs ont été impressionnés par la facilité d’utilisation de la solution et par son interface claire et facile d’emploi. Ils ont également distingué ESET Internet Security pour la fonction de recherche de paramètres, ses options avancées, et l’efficacité de ses paramètres par défaut. Ils ont noté que la protection du système de fichiers en temps réel est sensible et réagit très rapidement en cas de besoin, et ils ont souligné les « excellentes » fonctions d’aide.