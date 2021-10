EPITA IA Institut : une école de nouvelle génération pour le Data Engineering et l’IA

octobre 2021 par Marc Jacob

Les data explosent, l’Intelligence Artificielle s’impose. Les entreprises ont du mal à suivre. C’est pour répondre à ce besoin croissant des entreprises que le Groupe IONIS, 1er groupe privé d’enseignement supérieur français, lance une nouvelle école : l’EPITA IA Institut, école post-bac centrée sur le Data Engineering et l’Intelligence Artificielle et leurs impacts économique, éthique, social et environnemental.

Intelligence Artificielle, Big Data, Sciences Cognitives, Systèmes décisionnels autonomes, notre monde est en train de changer à très grande vitesse. L’évolution des technologies suscite autant d’espoirs que de questions. A lui seul le terrain de l’IA et des Data concentre l’essentiel des mutations attendues. L’EPITA, engagée de longue date sur le sujet de l’IA, a tiré les conséquences de cette révolution en créant l’EPITA IA Institut, première école à réunir à propos du Data Engineering et de l’IA, les forces de 3 écoles : les siennes propres, celles de l’ESME et celles de l’ISG, autour d’un cursus audacieux dans sa forme et sa construction, à la hauteur d’un défi sans précédent.

Le sujet s’est en effet tellement enrichi et développé, avec des conséquences multiples qu’il faut, pour le traiter au meilleur niveau, des femmes et des hommes spécialement formés sur une large gamme de compétences. Dès cet automne, l’EPITA IA Institut va lancer son recrutement pour ouvrir à la rentrée 2022 une école avec 3 marqueurs totalement innovants :

• la pluridisciplinarité et l’approche ingénieur et manager, grâce à l’association de 3 écoles partenaires, deux écoles d’ingénieurs l’EPITA, l’ESME et une école de management, l’ISG.

• la durée des études. Un 1er cycle de 3 ans, suivi d’un parcours grande école de 3 ans, soit 6 ans au total. C’est le temps nécessaire pour permettre aux élèves d’appréhender le sujet dans toute sa complexité et ses dimensions. A son terme, c’est une première, le 1er cycle donnera accès au choix entre Ecole d’Ingénieur et Ecole de Management pour un cursus dédié.

• le double diplôme. Témoignage de la diversité des connaissances à engranger, à l’issue du parcours, les étudiants bénéficieront d’un double diplôme : le Master of Engineering de l’EPITA IA Institut et, selon le parcours retenu et après admission par les écoles concernées, le Titre d’Ingénieur de l’EPITA ou de l’ESME, ou le diplôme de l’ISG, visé avec grade de master.

Pour guider de leurs conseils l’EPITA IA Institut tout au long de son développement, 25 chercheurs, entrepreneurs, leaders d’opinion, industriels de l’IA et des data ont rejoint son Advisory Board. Ils éclaireront l’école pour ses choix stratégiques et prépareront le terrain pour ses futurs diplômés.

« Je suis particulièrement heureux de rejoindre l’Advisory Board de l’Epita IA Institut en compagnie de personnalités prestigieuses du numérique et de l’IA. Cette nouvelle école va contribuer à la formation des acteurs de la transformation de notre société et de nos entreprises. L’expérience et la réussite des écoles du Groupe IONIS est un gage du succès de ce projet », explique Guy Mamou-Mani, ancien président du Syntec Numérique.

« Nous avons voulu répondre à une urgence de notre époque en formant des cadres et ingénieurs hyper compétents dans les domaines des Data et de l’IA et qui intègrent toute la dimension éthique, humaine et économique de ce sujet si riche et si particulier », dit Marc Sellam, Président du Groupe IONIS.

Le Groupe IONIS a confié les rênes de cette école d’un nouveau type à un directeur qui vient du secteur industriel, M. Deva Sabapathee. Ingénieur de formation, il a piloté pendant plus de 10 ans des projets informatiques. Son engouement pour les mathématiques et l’informatique l’a conduit à s’orienter naturellement vers les métiers de l’Intelligence Artificielle et du Data Engineering avant d’intégrer le Groupe IONIS.