ENGIE Italia interconnecte ses 120 sites opérationnels, de production et de bureau avec Fortinet

mai 2021 par Marc Jacob

Fortinet® annonce qu’ENGIE Italia, acteur majeur de l’énergie et des services associés, a déployé sa solution Secure SD-WAN et SD-Branch pour interconnecter en toute sécurité 120 de ses sites de bureau et opérationnels. De plus, Fortinet, leader de la sécurité des technologies OT, a su améliorer la capacité d’Engie Italia à offrir à ses équipes OT une visibilité et un contrôle sur l’ensemble du réseau. Il en résulte une collaboration plus étroite entre les équipes IT et OT, une réponse accélérée aux menaces et une approche transparente de la sécurité réseau sur l’ensemble des sites italiens, et même à l’étranger.

Maîtriser la prolifération des sites distants

ENGIE est un acteur mondial de l’énergie dont la mission est de contribuer à une économie au bilan carbone neutre. L’entreprise compte 120 sites répartis sur la péninsule italienne et contribuant aux opérations métiers de l’énergéticien.

Les réseaux MPLS existants d’ENGIE étaient complexes et n’offraient qu’une visibilité limitée du réseau. La collaboration entre les équipes IT et OT constituait un vrai défi, compte tenu de la nature distante de certains sites et l’intégration de nouvelles équipes. Dans ce contexte, ENGIE a fait appel à Wellcomm Engineering S.p.A, un partenaire de Fortinet, pour assurer l’homogénéité du réseau et la sécurité de ces sites distants. L’objectif était de piloter la migration des services vers le cloud, de réduire le backhauling du trafic vers le data center en privilégiant des accès directs à internet en local, et d’encourager la collaboration entre équipes IT et OT.

Pour répondre à ces défis et améliorer la visibilité et la sécurité sur les sites distants et les réseaux industriels, ENGIE a déployé la solution Secure SD-Branch de Fortinet, en comptant sur l’expertise de Wellcomm Engineering S.p.A. Cette nouvelle architecture pour les sites distants s’est adossée à des pare-feu nouvelle-génération FortiGate, des points d’accès FortiAP et des commutateurs FortiSwitch.

En déployant FortiGate, FortiAP et FortiSwitch sur les sites centralisés de Milan et Rome, ainsi que sur les sites distants en région, Engie offre un accès internet en local et tire parti de fonctionnalités intégrées de SD-WAN sécurisé pour offrir aux utilisateurs distants un accès direct vers des environnements cloud de confiance tels que Microsoft Office 365 et Salesforce.

La solution SD-Branch a également permis à ENGIE de simplifier son parc matériel, en centralisant et automatisant la gestion à distance de la sécurité et du réseau, via FortiManager et FortiAnalyzer.

Visibilité et collaboration renforcée entre équipes IT et OT

Avec cette gestion centralisée, ENGIE est capable de répartir le trafic via le pare-feu local du site pilote de Bari, tant au niveau du bureau distant que du call center. En affinant sa visibilité sur les sites distants, ENGIE peut désormais dissocier le réseau pour invités de son réseau IT interne, dans une optique de maîtrise des risques et de détection en temps réel des activités suspectes. Fin 2019, ENGIE a démantelé ses liens MPLS, avec de réelles économies en matière de coût WAN à la clé.

Notons également que les équipes OT sont aujourd’hui capables de tirer parti de l’infrastructure IT, ce qui leur offre davantage de perspectives. Elles peuvent ainsi identifier les dispositifs sur le réseau plus rapidement et traiter les problématiques en l’espace de secondes, grâce aux données et analyses fournies par FortiManager et FortiAnalyzer. Ces changements ont encouragé la collaboration et le partage d’informations entre les équipes IT et OT d’ENGIE, accélérant ainsi la prise en charge des menaces entrantes et favorisant une approche transparente à la sécurité réseau sur l’ensemble des sites en Italie. En intégrant la sécurité au sein de l’infrastructure et en déployant une gestion centralisée via Secure SD-Branch, les équipes IT et OT d’ENGIE accélèrent leurs workflows et les rendent plus fiables au sein d’un environnement OT toujours plus connecté.

À propos d’ENGIE

ENGIE est un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Avec ses 170 000 collaborateurs, ses clients, ses partenaires et ses parties prenantes, ENGIE est engagé chaque jour pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l’environnement. Guidée par sa raison d’être, l’entreprise concilie performance économique et impact positif sur les personnes et la planète en s’appuyant sur ses métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à ses clients. Chiffre d’affaires en 2020 : 55,8 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extrafinanciers (DJSI World, DJSI Europe, Euronext Vigeo Eiris - Eurozone 120 / Europe 120 / France 20, MSCI EMU ESG, MSCI Europe ESG, Euro Stoxx 50 ESG, Stoxx Europe 600 ESG et Stoxx Global 1800 ESG).

ENGIE ITALIA

En Italie, ENGIE propose des offres intégrales sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’énergie, de la fourniture aux services, avec un accent sur les énergies renouvelables et les infrastructures d’énergie, ainsi que sur des solutions digitales innovantes.

Avec plus de 3 800 collaborateurs basés sur plus de 60 sites dans le pays, Engie est le premier opérateur de services d’énergie, le second acteur du gaz (vente en gros) et le troisième acteur du chauffage urbain et de l’éclairage public. ENGIE s’adresse à tous les segments, du résidentiel au tertiaire, de public comme du privé, des petites aux grandes entreprises.