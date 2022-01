EBRC

janvier 2022 par Marc Jacob

EBRC TRUSTED ADVISORY SERVICES : Gestion de risques, Conseil en Cyber-Résilience, Continuité d’activités, Cyber-sécurité, Gestion de crises, Conseil Data Centre, accompagnement dans la Transformation IT, la préparation et la migration vers le Cloud, le support dans les certifications ISO, dans la mise en conformité par rapport au RGPD et aux régulations, …

EBRC TRUSTED MANAGED SERVICES : Des services d’infogérance agiles et disponibles 24/7, basés sur ITIL et les meilleures pratiques et normes internationales.

EBRC TRUSTED CLOUD SERVICES : Service Cloud souverain européen intégralement certifié offrant 3 modes de déploiement : cloud public, privé et hybride, opéré à partir des Data Centres d’EBRC certifiés Tier IV, connecté à plus de 100 destinations internationales

EBRC TRUSTED SECURITY EUROPE : Services Opérationnels de Sécurité (SOC)

EBRC TRUSTED RESILIENCE SERVICES : Services de continuité et de reprise d’activités, Services de secours (800 positions de secours sur 2 sites de secours interconnectés), Salles de marchés de secours, Disaster Recovery as a Service (DRaaS), Trusted Backup & Recovery Services (TBRS), Cloud Recovery, Gestion de crises, ..

EBRC TRUSTED DATA CENTRE SERVICES : Services Data Centres de très Haute disponibilité (trois Data Centres certifiés Tier IV–17,000 m² d’espaces serveurs) 100% Energie verte – Engagement RSE – Certifications ISO 14001 et 50001

Plus grand Telehouse neutre au Luxembourg, offrant une connectivité internationale importante.

Connectivité haut débit européenne (Temps de latence faibles vers les grands centres européens)"

Mise à jour au 29 décembre 2021